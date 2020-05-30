«Бавария» идет к 8-му чемпионству подряд: прогноз на матч с «Фортуной»
Левандовски и Ко не остановить.
Левандовски и Ко не остановить.
После победы над дортмундской «Боруссией» главный вопрос чемпионата Германии решен окончательно: «Бавария» снова станет чемпионом — в восьмой раз подряд. У Мюнхена снова не нашлось достойных конкурентов в бундеслиге, баварцы лучшие и по забитым голам (81) и по разнице мячей (+53). Тренер Флик, возглавивший команду в ноябре, справился со своей работой на «отлично».
«Фортуна» справилась с ужасно играющим «Шальке», выдав до этого серию из 4 ничьих. Дюссельдорф
Для «Баварии» дюссельдорфцы — удобный соперник. В трех последних матчах футболисты Мюнхена забивали минимум по 3 гола (4:0, 4:1 и 3:3). В этой встрече букмекеры логично ожидают разгром, и с этим сложно поспорить. Наш выбор — «Бавария» забьет больше 3,5 голов за 1,96" в БК Betcity.
В матче с «Боруссией» баварцы при счете 1:0 сыграли по счету и в итоге нанесли меньше ударов, чем обычно. Игра же с «Фортуной» будет, скорее, похожа на недавнюю встречу с «Айнтрахтом» (5:2). В том матче мюнхенцы 23 раза пробили по воротам соперника. Предлагаем и в этом матче взять «индивидуальный тотал “Баварии” по ударам по воротам больше 19,5 за 1,9» в БК «Париматч».
Андрей Санталов