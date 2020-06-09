«Саарбрюкен» — «Байер»: на что поставить в Кубке Германии
Давид против Голиафа.
Давид против Голиафа.
Удивительная пара в Кубке Германии: команда из 4-го по силе дивизиона Германии принимает клуб из топ-5 бундеслиги. Впервые в истории команда из низшей лиги Германии дошла до полуфинала Кубка (победив по пути «Кельн» и «Фортуну»), теперь скромный «Саарбрюкен» готовится устроить праздник в своем регионе, одолев такого гиганта, как «Байер». Увы, зрителей на матче не будет, и хозяевам придется биться без традиционной в таких случаях подержки «12-го игрока».
«Байеру» же придется играть спустя 3 дня после обидного поражения от «Баварии». Леверкузенцы даже вели 1:0, но глупыми ошибками в обороне (в том числе
При всем настрое хозяев уровень мастерства у команд в сегодняшней встречей слишком разный. Еще один важный момент — «Саарбюкен» не играл ни матча за последние три месяца: такой простой не может не сказаться на футболистах, как бы усердно они ни готовились к важнейшей игре в истории клуба. Так что просто возьмем победу «Байера» с форой -2 за 1,76" в БК Winline.
Еще одна типичная ставка в матчах на Кубок — количество желтых карточек. Тренер «Саарбрюкена» обещал битву на поле: а где жесткие стыки, там и карточки. Такие матчи, опять же, обычно получается эмоциональными, это тоже ведет к предупреждениям. Поэтому второй вариант на эту игру «тотал желтых карточек больше 3,5 за 1,87» в БК Betcity.
Андрей Санталов