Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Саарбрюкен» — «Байер»: на что поставить в Кубке Германии

Давид против Голиафа.

Наверх
Источник: AFP 2020

Удивительная пара в Кубке Германии: команда из 4-го по силе дивизиона Германии принимает клуб из топ-5 бундеслиги. Впервые в истории команда из низшей лиги Германии дошла до полуфинала Кубка (победив по пути «Кельн» и «Фортуну»), теперь скромный «Саарбрюкен» готовится устроить праздник в своем регионе, одолев такого гиганта, как «Байер». Увы, зрителей на матче не будет, и хозяевам придется биться без традиционной в таких случаях подержки «12-го игрока».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Байеру» же придется играть спустя 3 дня после обидного поражения от «Баварии». Леверкузенцы даже вели 1:0, но глупыми ошибками в обороне (в том числе из-за их любимого высокого прессинга) попросту отдали победу Мюнхену. Впрочем, мотивации на этот матч у «Байера» должно хватать: клуб лишь один раз побеждал в Кубке Германии, так что в финал они выходить обязаны, а там уже можно будет еще раз померяться силами с «Баварией» (Мюнхен — конечно, фаворит второго полуфинала).

Во время загрузки произошла ошибка.

При всем настрое хозяев уровень мастерства у команд в сегодняшней встречей слишком разный. Еще один важный момент — «Саарбюкен» не играл ни матча за последние три месяца: такой простой не может не сказаться на футболистах, как бы усердно они ни готовились к важнейшей игре в истории клуба. Так что просто возьмем победу «Байера» с форой -2 за 1,76" в БК Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна типичная ставка в матчах на Кубок — количество желтых карточек. Тренер «Саарбрюкена» обещал битву на поле: а где жесткие стыки, там и карточки. Такие матчи, опять же, обычно получается эмоциональными, это тоже ведет к предупреждениям. Поэтому второй вариант на эту игру «тотал желтых карточек больше 3,5 за 1,87» в БК Betcity.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Мадрид готов принять финал Лиги чемпионов
«Убийца достал тесак». Погром на Манежке 18 лет назад (фото)
Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш
Легендарный матч русского хоккеиста. Забил 5 голов «Вашингтону»
Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре
«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге
Анонсирован бой Дацика с Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь