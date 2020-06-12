Роналду выйдет в финал Кубка Италии: прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

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Вслед за Германией и Испанией ожил и итальянский футбол. Тут футбольные власти решили начать не с чемпионата, а с Кубка, но так даже лучше: мы все-таки увидим итальянскую классику: «Ювентус» против «Милана». Первый матч завершился вничью 1:1, так что туринцев устроит и нулевая ничья, но вряд ли команда Сарри выйдет сушить игру.

Не все звезды обоих клубов готовы к сегодняшней дуэли. У «Милана» Ибрагимович травмирован, Эрнандес дисквалифицирован, у «Юве» под вопросом Игуаин, да и форма Дибалы после коронавируса явно не оптимальная. В чем нет сомнений, так это в готовности Роналду. Криштиану много тренировался в Португалии и успел позаниматься на базе в Турине.

«Ювентус» успешно играл с «Миланом» в последние годы, что, в принципе, неудивительно, учитывая глобальные проблемы у миланцев. У команд было много времени на подготовку к этой встрече, она будет первой после большого перерыва, так что большого количества голов здесь никто не ждет. Возьмем аккуратно: «Ювентус» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,64" в БК 1Х Ставка.

Также в этом матче интересно сыграть желтые карточки «Милана». Команда Пиоли много фолит и входит в топ-3 по «горчичникам» в серии А. В кубковом матче игроки могут себя особо не сдерживать, особенно, когда решается, кто выйдет в финал. В последних двух матчах миланцы «выиграли» по предупреждениям 5:1, ждем и здесь «победу “Милана” по желтым карточкам». В БК Betcity на это дают коэффициент 1,83.