«Севилья» рвется в Лигу чемпионов: прогноз на матч с «Леванте»
Предматчевый расклад — в пользу гостей.
Предматчевый расклад — в пользу гостей.
«Севилья» здорово смотрелась в первом матче после перерыва и по делу обыграла «Бетис» (2:0). Лучший бомбардир клуба Окампос забил сам и ассистировал партнеру. Севильцы подали в этом матче 11 угловых — оттуда и пришли оба гола. Вообще «Севилья» сейчас — лучшая команда Испании по голам, забитым со стандартов.
«Леванте» весь сезон держится на 9−13 местах в таблице, это классический середняк Ла Лиги. Даже неудачная серия (лишь 2 победы в 10 матчах) в 2020 году не изменила позиции клуба. Вылет «Леванте» практически не грозит, до 18-го места 9 очков, но, конечно, просто так дарить очки команда никому не будет. В этом совсем недавно убедилась «Валенсия», позволившая «Леванте» отыграться в уже добавленное время.
Конкуренты «Севильи» по борьбе за выход в Лигу чемпионов оступились в прошлом туре, теперь у андалусийцев есть отличный шанс увеличить от них отрыв. Кроме того, севильцы отдыхали на день больше, а еще у «Леванте» не сыграет главный бомбардир Марти. Все указывает на победу «Севильи» — в БК «Париматч» на нее дают коэффициент 1,64. Если хочется взять побольше, то ставим на победу гостей с форой -1 — тут кэф уже 2,1.
Интересно, что обе команды любят подавать угловые. О «Севилье» мы уже писали, но и «Леванте» в матче с «Валенсией» исполнил 6 корнеров. 10 угловых проходили в последних 7 играх этих команд между собой. Такая статистика обнадеживает, поставим и сегодня на «тотал угловых больше 9,5 за 1,65» в БК Winline.
Андрей Санталов