«Севилья» рвется в Лигу чемпионов: прогноз на матч с «Леванте»

Источник: AP 2020

«Севилья» здорово смотрелась в первом матче после перерыва и по делу обыграла «Бетис» (2:0). Лучший бомбардир клуба Окампос забил сам и ассистировал партнеру. Севильцы подали в этом матче 11 угловых — оттуда и пришли оба гола. Вообще «Севилья» сейчас — лучшая команда Испании по голам, забитым со стандартов.

«Леванте» весь сезон держится на 9−13 местах в таблице, это классический середняк Ла Лиги. Даже неудачная серия (лишь 2 победы в 10 матчах) в 2020 году не изменила позиции клуба. Вылет «Леванте» практически не грозит, до 18-го места 9 очков, но, конечно, просто так дарить очки команда никому не будет. В этом совсем недавно убедилась «Валенсия», позволившая «Леванте» отыграться в уже добавленное время.

Конкуренты «Севильи» по борьбе за выход в Лигу чемпионов оступились в прошлом туре, теперь у андалусийцев есть отличный шанс увеличить от них отрыв. Кроме того, севильцы отдыхали на день больше, а еще у «Леванте» не сыграет главный бомбардир Марти. Все указывает на победу «Севильи» — в БК «Париматч» на нее дают коэффициент 1,64. Если хочется взять побольше, то ставим на победу гостей с форой -1 — тут кэф уже 2,1.