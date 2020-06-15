Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Севилья» рвется в Лигу чемпионов: прогноз на матч с «Леванте»

Предматчевый расклад — в пользу гостей.

Наверх
Источник: AP 2020

«Севилья» здорово смотрелась в первом матче после перерыва и по делу обыграла «Бетис» (2:0). Лучший бомбардир клуба Окампос забил сам и ассистировал партнеру. Севильцы подали в этом матче 11 угловых — оттуда и пришли оба гола. Вообще «Севилья» сейчас — лучшая команда Испании по голам, забитым со стандартов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Леванте» весь сезон держится на 9−13 местах в таблице, это классический середняк Ла Лиги. Даже неудачная серия (лишь 2 победы в 10 матчах) в 2020 году не изменила позиции клуба. Вылет «Леванте» практически не грозит, до 18-го места 9 очков, но, конечно, просто так дарить очки команда никому не будет. В этом совсем недавно убедилась «Валенсия», позволившая «Леванте» отыграться в уже добавленное время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конкуренты «Севильи» по борьбе за выход в Лигу чемпионов оступились в прошлом туре, теперь у андалусийцев есть отличный шанс увеличить от них отрыв. Кроме того, севильцы отдыхали на день больше, а еще у «Леванте» не сыграет главный бомбардир Марти. Все указывает на победу «Севильи» — в БК «Париматч» на нее дают коэффициент 1,64. Если хочется взять побольше, то ставим на победу гостей с форой -1 — тут кэф уже 2,1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что обе команды любят подавать угловые. О «Севилье» мы уже писали, но и «Леванте» в матче с «Валенсией» исполнил 6 корнеров. 10 угловых проходили в последних 7 играх этих команд между собой. Такая статистика обнадеживает, поставим и сегодня на «тотал угловых больше 9,5 за 1,65» в БК Winline.

Андрей Санталов

Моуриньо хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника ПСЖ
В бой идут одни старики. Боксеры, вернувшиеся на ринг пожилыми
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Скончался легендарный нападающий ХК «Трактор»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь