Мюнхен — снова чемпион: прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»

Источник: AP 2020

Вот и настал тот день, когда «Бавария» официально может стать чемпионом Германии: в случае победы сегодня отрыв от Дортмунда вырастет до 10 очков, а «Боруссии» осталось провести три матча. Да и соперник у мюнхенцев более чем удобный — они обыгрывали «Вердер» в 18 последних матчах подряд! А еще прошлый матч с гладбахской «Боруссией» пропускали Мюллер и Левандовски — супердуэт Мюллендовски вряд ли упустит шанс улучшить свою статистику.

«Вердер» по-прежнему отчаянно бьется за выживание и в выходные разгромил совсем уж безнадежного аутсайдера «Падерборн». Сегодняшний матч — интересная дилемма для тренера бременцев — не стоит ли им пожертвовать, сэкономив силы ведущих игроков на более важные матчи с «Майнцем» (прямой конкурент) и немотивированным «Кельном». Но и в оптимальном составе «Вердер» — не соперник для одной из лучших команд Европы.

Букмекеры сегодня справедливо ждут голов от «Баварии». Левандовскому осталось 10 голов до «вечного» рекорда Мюллера (40 голов в бундеслиге). Шансов побить его за три матча немного, но поляк, без сомнений, постарается. Тем более, оборона «Вердера» — одна из худших в чемпионате. Так что спокойно берем «победу Баварии» с форой -2" за 1,76" в БК Winline.