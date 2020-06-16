Мюнхен — снова чемпион: прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»
Восьмой титул подряд.
Восьмой титул подряд.
Вот и настал тот день, когда «Бавария» официально может стать чемпионом Германии: в случае победы сегодня отрыв от Дортмунда вырастет до 10 очков, а «Боруссии» осталось провести три матча. Да и соперник у мюнхенцев более чем удобный — они обыгрывали «Вердер» в 18 последних матчах подряд! А еще прошлый матч с гладбахской «Боруссией» пропускали Мюллер и Левандовски — супердуэт Мюллендовски вряд ли упустит шанс улучшить свою статистику.
«Вердер»
Букмекеры сегодня справедливо ждут голов от «Баварии». Левандовскому осталось 10 голов до «вечного» рекорда Мюллера (40 голов в бундеслиге). Шансов побить его за три матча немного, но поляк, без сомнений, постарается. Тем более, оборона «Вердера» — одна из худших в чемпионате. Так что спокойно берем «победу Баварии» с форой -2" за 1,76" в БК Winline.
«Вердер» — шестая команда бундеслиги по фолам, тогда как «Бавария» — 17-я. После рестарта чемпионата бременцы все так же часто нарушают правила (18 и 17 в двух последних встречах), в первом круге они перефолили Мюнхен 13:9. Возьмем и сегодня «победу “Вердера” по фолам с форой -2 за 1,72» в БК «Париматч».
Андрей Санталов