Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Падерборн
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леганес
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Мюнхен — снова чемпион: прогноз на матч «Вердер» — «Бавария»

Восьмой титул подряд.

Наверх
Источник: AP 2020

Вот и настал тот день, когда «Бавария» официально может стать чемпионом Германии: в случае победы сегодня отрыв от Дортмунда вырастет до 10 очков, а «Боруссии» осталось провести три матча. Да и соперник у мюнхенцев более чем удобный — они обыгрывали «Вердер» в 18 последних матчах подряд! А еще прошлый матч с гладбахской «Боруссией» пропускали Мюллер и Левандовски — супердуэт Мюллендовски вряд ли упустит шанс улучшить свою статистику.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вердер» по-прежнему отчаянно бьется за выживание и в выходные разгромил совсем уж безнадежного аутсайдера «Падерборн». Сегодняшний матч — интересная дилемма для тренера бременцев — не стоит ли им пожертвовать, сэкономив силы ведущих игроков на более важные матчи с «Майнцем» (прямой конкурент) и немотивированным «Кельном». Но и в оптимальном составе «Вердер» — не соперник для одной из лучших команд Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Букмекеры сегодня справедливо ждут голов от «Баварии». Левандовскому осталось 10 голов до «вечного» рекорда Мюллера (40 голов в бундеслиге). Шансов побить его за три матча немного, но поляк, без сомнений, постарается. Тем более, оборона «Вердера» — одна из худших в чемпионате. Так что спокойно берем «победу Баварии» с форой -2" за 1,76" в БК Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вердер» — шестая команда бундеслиги по фолам, тогда как «Бавария» — 17-я. После рестарта чемпионата бременцы все так же часто нарушают правила (18 и 17 в двух последних встречах), в первом круге они перефолили Мюнхен 13:9. Возьмем и сегодня «победу “Вердера” по фолам с форой -2 за 1,72» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу
Суперголу русского форварда Малкина — 11 лет (видео)
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы
СМИ: Модрич хочет завершить карьеру в мадридском «Реале»
Журнал The Ring назвал топ-10 лучших тяжеловесов современности
СМИ: Цорн получит 20 млн рублей в случае чемпионства «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь