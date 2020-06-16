Голевая феерия на «Камп Ноу»: прогноз на матч «Барселона» — «Леганес»

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«Барселона» вернулась после перерыва в чемпионате все той же голевой машиной и даже немного удивила разгромив «Мальорку» (4:0) на выезде — до этого гостевые матчи были проблемой для каталонцев в этом сезоне. Вернулся Суарес, забивают Видаль и новичок Брэйтуэйт, а Месси как обычно хорош и ассистировании и в завершении атак. Ждем шоу на «Камп Ноу» и сегодня.

«Леганес» на выходных проиграл «Вальядолиду» (1:2) и остался на 19-м месте. Скромная команда из пригорода Мадрида весь сезон болтается на дне таблицы. Три года подряд ей удавалось выживать в Ла Лиге, но в этот раз спастись будет сложно. «Леганесу» и до этого тяжело давались голы (меньше гола за игру), а тут еще и зимой пришлось продать двух нападающих (Брэйтуэйта как раз в «Барсу»).

«Барселона» опережает «Реал» на два очка в чемпионской гонке и терять очки в таких матчах никак не может. Да и с «Мальоркой» каталонцы уже показали, что они в порядке и будут только прибавлять. Скорее всего, «Барса» разгромит сегодня соперника, поэтому наш выбор — «победа “Барселоны” с форой -2 за 2,11» в БК 1Х Ставка.

Еще один вариант — более рискованный, но и коэффициент тут заманчивый. Эту игру у «Леганеса» пропустит Оскар Родригес — единственный забивающий игрок из оставшихся в команде. Велика вероятность, что «Барса» победит всухую, а сама забьет много. Поэтому небольшой суммой можно рискнуть вот так: «счет матча 4:0, 5:0 или 6:0 за 5,6» в БК Betcity.