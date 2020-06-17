Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Источник: AP 2020

Спустя 100 дней вернулась и самая популярная лига мира — АПЛ. «Манчестер Сити» принимает «Арсенал» — очень удобную для него команду, «горожане» выиграли 6 последних матчей у «канониров». В команде Гвардиолы все восстановились от травм, в том числе и ключевой игрок полузащиты де Брюйне. Гвардиола уверяет, что его команда не готова играть каждые 3−4 дня, но при такой скамейке запасных (в строй вернулся даже Сане) это выглядит каким-то лукавством.

Это будет особый матч для Артеты — тренер «Арсенала» возвращается на «Этихад Стэдиум», где несколько лет помогал Гвардиоле. У лондонцев, которые занимают сейчас 9-е место, еще остались надежды на попадание в Лигу чемпионов, особенно если «Ман Сити» туда все-таки не пустят, но пока не видно, за счет чего «канониры» могут опередить «Челси» и «Ман Юнайтед».

Неизвестно, кто из команд лучше подготовился к выходу из карантина, но разница в уровне игроков значительна. Сомнительно (весь сезон) выглядит и оборона «Арсенала», так что ставим на то, что «Манчестер Сити» победит и тотал голов больше 2,5 за 1,72" в БК 1Х Ставка. Этот вариант проходил в последних 5 из 6 личных встреч.

Срыв быстрых атак соперника, как известно, — любимая тактика Гвардиолы. В декабрьском матче с «Арсеналом» «горожане» нарушили правила аж 24 раза. После большого перерыва игроки к тому же будут больше обычного не успевать за мячом и соперника, поэтому выбираем «индивидуальный тотал фолов “Манчестер Сити” больше 10,5 за 1,74» в БК Betcity.