Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Байер
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В погоню за «Барселоной»: прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»

Зидан в роли преследователя.

Наверх
Источник: AP 2020

«Реал» вышел на оставшуюся часть сезона в роли догоняющего — до «Барселоны» два очка, и каталонцы пока свои матчи уверенно выигрывают. Команда Зидана с «Эйбаром» показала, что и она в порядке, а во втором тайме при счете 3:0 перешла в режим экономии сил. Главный плюс для мадридцев — возвращение Азара. Бельгиец провалил первую часть чемпионата, теперь же у него хороший шанс проявить себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Валенсии» рестарт Ла Лиги получился не таким приятным. Команда Черышева не удержала победный счет против играющего в меньшинстве «Леванте». У «летучих мышей» по-прежнему большие проблемы с центром защиты. Гарая и Паулисты нет, Мангаля и Диакаби косячат, а Гильямон слишком молод. Сдержать «Реал» с такой обороной нереально.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хочется поставить на крупную победу «Реала», но матч «Барсы» с «Леганесом» показал, что не все так очевидно. При графике матчей каждые 3−4 дня команды чаще обычного могут переставать играть во втором тайме, спокойно удерживая победный счет. Скорее всего, «Реал», как и с «Эйбаром», постарается решить все в первые 45 минут: выбираем «победу “Реала” в первом тайме за 1,84» в БК «Париматч».

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один вариант, который выглядит беспроигрышным, — «индивидуальный тотал “Реала” больше 2 за 1,7» в БК Betcity. Минимум два мяча атака мадридцев должна закатить сопернику с такой дырой в центре защиты. Если Азар и Ко на этом остановятся, что ж, нас ждет возврат, но три гола «Реала» сегодня все же вполне вероятны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Легендарному голу Буре — 27 лет. Он забил в игре против Гретцки
Стали известны сроки европейской части квалификации на ЧМ-2022
Россияне не попали в пятерку лучших центральных нападающих НХЛ
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
У ассистента арбитра матча «Спартака» в РПЛ найден коронавирус
Названа дата, на которую можно перенести матч «Сочи» — «Ростов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь