В погоню за «Барселоной»: прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»

Источник: AP 2020

«Реал» вышел на оставшуюся часть сезона в роли догоняющего — до «Барселоны» два очка, и каталонцы пока свои матчи уверенно выигрывают. Команда Зидана с «Эйбаром» показала, что и она в порядке, а во втором тайме при счете 3:0 перешла в режим экономии сил. Главный плюс для мадридцев — возвращение Азара. Бельгиец провалил первую часть чемпионата, теперь же у него хороший шанс проявить себя.

Для «Валенсии» рестарт Ла Лиги получился не таким приятным. Команда Черышева не удержала победный счет против играющего в меньшинстве «Леванте». У «летучих мышей» по-прежнему большие проблемы с центром защиты. Гарая и Паулисты нет, Мангаля и Диакаби косячат, а Гильямон слишком молод. Сдержать «Реал» с такой обороной нереально.

Хочется поставить на крупную победу «Реала», но матч «Барсы» с «Леганесом» показал, что не все так очевидно. При графике матчей каждые 3−4 дня команды чаще обычного могут переставать играть во втором тайме, спокойно удерживая победный счет. Скорее всего, «Реал», как и с «Эйбаром», постарается решить все в первые 45 минут: выбираем «победу “Реала” в первом тайме за 1,84» в БК «Париматч».

Еще один вариант, который выглядит беспроигрышным, — «индивидуальный тотал “Реала” больше 2 за 1,7» в БК Betcity. Минимум два мяча атака мадридцев должна закатить сопернику с такой дырой в центре защиты. Если Азар и Ко на этом остановятся, что ж, нас ждет возврат, но три гола «Реала» сегодня все же вполне вероятны.