Месси забьет 700-й гол в карьере: прогноз на матч «Севилья» — «Барселона»

Источник: AFP 2020

Первое, по-настоящему серьезное испытание для «Барселоны» после рестарта Ла Лиги. Каталонцы не затратили особых усилий на две победы над «Мальоркой» и «Леганесом», но «Севилья» — соперник совсем другого уровня. У каталонцев есть проблемы с атакой, Гризманн в роли центрфорварда неэффективен, Суарес еще не набрал форму, поэтому сегодня вероятен выход Брэйтуэйта. Зато вернется Альба, который может не только отдать голевой пас, но и сам забить.

«Севилья» неожиданно потеряла два очка с «Леванте», но оступились и «Реал Сосьедад» с «Хетафе», так что турнирная ситуация для андалусийцев не изменилась. В последние годы севильцы не слишком удачно играют с «Барсой» (вот и в первом круге было 0:4), но в нынешнем состоянии дать бой фавориту смогут.

Обе команды много забивают в этом сезоне, каталонцы два матча после рестарта провели на ноль, но моменты у их ворот соперники создавали хорошие, так что гости сегодня вполне могут пропустить. При этом сложно представить, что «Барселона» уйдет без гола, так что первый вариант на этот матч — «обе забьют за 1,6» в БК «Париматч». Можно взять коэффициент и побольше: «обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,0», но и риска здесь больше. Все-таки третий матч за неделю.

Самое интересное, что «Севилья» — любимая команда Месси, именно ей Лео забил больше всего голов в своей карьере — 37, причем 12 из них на стадионе «Санчес Писхуан». Есть и еще одна круглая цифра: следующий гол аргентинца будет 700-м, где же как не в Севилье это должно случиться? В БК Betcity гол Месси оценивается в 1,9 — весьма неплохо для лучшего бомбардира Ла Лиги!