Агуэро пора забить: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бернли»

Источник: AP 2020

«Манчестер Сити» комфортно продолжил чемпионат Англии после его возобновления. Команда Гвардиолы раскатала «Арсенал» 3:0 (а могла забить и больше), и все это без Агуэро в стартовом составе. Сегодня аргентинец должен выйти с первых минут и в паре с де Брюйне (бельгиец в шикарной форме) затерзать защиту «Бернли».

Команда Дайча здорово играла в 2020-м (последние 7 матчей без поражений) и взобралась на 11-е место. Вылет ей не грозит, а вот за еврокубки можно поцепляться: до 7-го места 5 очков. Среди конкурентов, правда, «Тоттенхэм» и «Арсенал», так что турнирной мотивации скоро у игроков «Бернли» будет немного. Сегодня команде не помогут форварды Барнс и Вуд — шансов огорчить Эдерсона стало еще меньше.

«Горожане» уже провели один матч, тогда как для «Бернли» эта игра будет первой с 7 марта. «Ман Сити» традиционно хорошо играет с «бордовыми»: общий счет в 5 домашних матчах при Гвардиоле 19−2. Здесь тоже ждем легкую победу для фаворита, можно поставить на «победу “Манчестер Сити” с форой -2 за 1,66″ или “Манчестер Сити” победит и не пропустит за 1,76» в БК «Париматч».

Вернемся еще к Агуэро. Серхио преследует в гонке бомбардиров Варди (отставание в три мяча), и сегодня у него удобный шанс приблизиться к форварду «Лестера». На один гол аргентинца дают не очень высокий коэффициент 1,53, а вот на дубль можно рискнуть небольшой суммой — коэффициент на это событие в БК Betcity — 3,33.