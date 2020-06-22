Роналду поможет оторваться от преследователей: прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус»

Источник: AFP 2020

«Ювентус» неудачно начал оставшуюся часть сезона, ни разу не забил в двух матчах Кубка Италии, упустив уже второй трофей в этом сезоне. Теперь туринцы настраиваются на битву в чемпионате, где они на одно очко опережают «Лацио» и на 6 — «Интер». Долго «молчание» Роналду и Дибалы продолжаться не может, голов от этого дуэта ждут уже сегодня.

Михайлович спас «Болонью» от вылета в прошлом сезоне, в этом Синиша держит команду в середине турнирной таблицы, периодически обыгрывая топ-клубы: от красно-синих уже пострадали «Наполи», «Рома» и «Аталанта». Но противостоять чемпиону Италии после большого перерыва игрокам «Болоньи» явно будет тяжело.

«Ювентус» в последние годы особенно успешно играет с «Болоньей»: 9 побед в 10 встречах. Что интересно, во всех этих матчах ни разу не было забито больше 4 голов. Лидеры туринцев еще только набирают форму, так что голевой феерии ждать от них пока не приходится. Но три очка брать надо, конкуренты слишком близко. Поэтому наш выбор на эту игру — «победа “Ювентуса” и тотал меньше 4,5 за 1,88» в БК Winline.