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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду поможет оторваться от преследователей: прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус»

Чемпионам Италии нельзя терять очки.

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Источник: AFP 2020

«Ювентус» неудачно начал оставшуюся часть сезона, ни разу не забил в двух матчах Кубка Италии, упустив уже второй трофей в этом сезоне. Теперь туринцы настраиваются на битву в чемпионате, где они на одно очко опережают «Лацио» и на 6 — «Интер». Долго «молчание» Роналду и Дибалы продолжаться не может, голов от этого дуэта ждут уже сегодня.

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Михайлович спас «Болонью» от вылета в прошлом сезоне, в этом Синиша держит команду в середине турнирной таблицы, периодически обыгрывая топ-клубы: от красно-синих уже пострадали «Наполи», «Рома» и «Аталанта». Но противостоять чемпиону Италии после большого перерыва игрокам «Болоньи» явно будет тяжело.

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«Ювентус» в последние годы особенно успешно играет с «Болоньей»: 9 побед в 10 встречах. Что интересно, во всех этих матчах ни разу не было забито больше 4 голов. Лидеры туринцев еще только набирают форму, так что голевой феерии ждать от них пока не приходится. Но три очка брать надо, конкуренты слишком близко. Поэтому наш выбор на эту игру — «победа “Ювентуса” и тотал меньше 4,5 за 1,88» в БК Winline.

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«Болонья» — один из лидеров серии А по фолам, но и «Ювентус» после перерыва стал много фолить. На большое количество нарушений можно рассчитывать и сегодня. В матче первого круга между этими командами было 33 фола, сегодня букмекеры поставили планку ниже, и этим стоит воспользоваться: «тотал фолов больше 28,5 за 1,7» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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