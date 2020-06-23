Команде Месси больше нельзя терять очки: прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик»

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Тренер «Барселоны» Сетьен удивил, выпустив с «Севильей» сразу двух форвардов Суареса и Брэйтуэйта, тогда как Гризманн остался на лавке. Фати, забившего победный мяч «Леганесу», не выпустили даже на замену. В вечер, когда не пошло у Месси, каталонцы так и не вскрыли оборону «Севильи». В итоге 0:0 и потеря первого места в таблице. Теперь «Барселону» ждут 8 финалов, но даже стопроцентный результат в них может не привести к чемпионству — календарь у «Реала» заметно проще.

«Атлетик» хорошо стартовал в Ла Лиге после паузы. Бильбао прилично смотрелся с «Атлетико» (1:1) и набрал 4 очка в двух следующих матчах с «Эйбаром» и «Бетисом». У басков есть теоретические шансы вернуться спустя год в Лигу Европы (до 6-го места 6 очков), но конкуренция тут слишком высока.

«Барселона в последние годы не очень удачно играет с «Атлетиком»: лишь одна победа в 5 матчах. В этом сезоне баски и вовсе дважды обыграли сине-гранатовых — правда, у себя дома. Так что сопротивление Бильбао сегодня окажет, но каталонцы просто обязаны побеждать — иначе «Реал» уже можно поздравлять с чемпионством. Поэтому возьмем «победу «Барселоны» и тотал меньше 3,5 за 2,03» в БК Winline.

Посмотрим еще на ситуацию с желтыми карточками. «Барселона» стабильно собирает минимум по две за матч, «Атлетик» в таких играх не отстает от соперников. Судить встречу будет Мансано со средним тоталом 4,8 ЖК, считаем, что у такого варианта сегодня хорошие шансы: «тотал желтых карточек больше 4,5 за 1,8» в БК Betcity.