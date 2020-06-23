Симеоне продолжит побеждать: прогноз на матч «Леванте» — «Атлетико»

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Симеоне наконец может быть доволен: «Атлетико» выиграл два матча подряд и ворвался в зону Лиги чемпионов. Победа сегодня и вовсе позволит выйти на 3-е место и задышать свободнее. За голевой феерией мадридцев в матче с «Осасуной» (5:0) последовали более привычные 1:0 с «Вальядолидом». В сегодняшней встрече много мячей тоже не ожидается.

В сыгранных недавно трех матчах «Леванте» спасся от поражения с «Валенсией» и «Севильей» и переиграл терпящий бедствие «Эспаньол». Весьма неплохой результат для скромной команды из Валенсии. Дома в этом сезоне «лягушки» огорошили «Реал» с «Барселоной», так что Симеоне наверняка предупредит своих парней, чтобы они не расслаблялись.

«Атлетико», конечно, фаворит в этой встрече, при этом на его чистую победу в БК «Марафон» дают коэффициент 1,71. Такое можно брать не глядя, все-таки турнирное положение обязывает команду Симеоне брать три очка в таких матчах. Да 4 последние встречи из 5 закончились в пользу мадридцев.