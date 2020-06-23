Симеоне продолжит побеждать: прогноз на матч «Леванте» — «Атлетико»
Разбираем игру Ла Лиги.
Разбираем игру Ла Лиги.
Симеоне наконец может быть доволен: «Атлетико» выиграл два матча подряд и ворвался в зону Лиги чемпионов. Победа сегодня и вовсе позволит выйти на 3-е место и задышать свободнее. За голевой феерией мадридцев в матче с «Осасуной» (5:0) последовали более привычные 1:0 с «Вальядолидом». В сегодняшней встрече много мячей тоже не ожидается.
В сыгранных недавно трех матчах «Леванте» спасся от поражения с «Валенсией» и «Севильей» и переиграл терпящий бедствие «Эспаньол». Весьма неплохой результат для скромной команды из Валенсии. Дома в этом сезоне «лягушки» огорошили «Реал» с «Барселоной», так что Симеоне наверняка предупредит своих парней, чтобы они не расслаблялись.
«Атлетико», конечно, фаворит в этой встрече, при этом на его чистую победу в БК «Марафон» дают коэффициент 1,71. Такое можно брать не глядя,
И «Атлетико», и «Леванте» не грубые команды, в среднем за матч они получают примерно по две желтые карточки. Арбитр Монтеро так же не часто лезет в карман за горчичником, а именно 4 раза за игру. Возьмем с подстраховкой вот так: «Тотал желтых карточек меньше 5 за 1,65» в БК «Париматч». В матче первого круга, кстати, было 4 ЖК.
Андрей Санталов