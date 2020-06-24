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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Подарок для Зидана: прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»

Мадрид вернется на первое место в Ла Лиге.

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Источник: Reuters

«Реал» сделал главное в прошлом туре: обыграл в непростом матче «Реал Сосьедад» и сместил «Барселону» с первого места в турнирной таблице. Вчера каталонцы свои три очка взяли, значит, Мадриду надо снова догонять извечного соперника. Есть вопросы по участию в матче Рамоса и Азара из-за повреждений, но лидеры «сливочных», скорее всего, выйдут на поле.

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«Мальорка» в июне проиграла «Барселоне» с «Вильярреалом» и упустила победу в важнейшем матче с «Леганесом» (прямой конкурент). Команда продолжает идти в зоне вылета, а тут еще и игра против мотивированного «Реала». К тому же «островитяне» в этом сезоне очень плохи на выезде: 11 поражений в 14 встречах.

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Помимо турнирной ситуации у «Реала» есть еще две причины по-особенному настроиться на «Мальорку». В первом круге «сливочные» внезапно проиграли ей 0:1 на выезде — пора брать реванш. А еще 23 июня Зидан отметил 48-й день рождения — любой подарок кроме победы будет выглядеть некрасиво. Так что тут без особых сомнений берем «победу “Реала” с форой -2 за 1,83» в БК «Марафон».

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«Реал» — самая бьющая команда Ла Лиги, «Мальорка», ожидаемо, входит в топ-5 худших в чемпионате по этому показателю. Даже если «сливочным» не удастся забить много голов, ударов должно быть прилично. Вторая ставка на этот матч — «победа “Реала” по ударам по воротам с форой -8 за 1,87» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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