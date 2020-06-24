Подарок для Зидана: прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»
Мадрид вернется на первое место в Ла Лиге.
Мадрид вернется на первое место в Ла Лиге.
«Реал» сделал главное в прошлом туре: обыграл в непростом матче «Реал Сосьедад» и сместил «Барселону» с первого места в турнирной таблице. Вчера каталонцы свои три очка взяли, значит, Мадриду надо снова догонять извечного соперника. Есть вопросы по участию в матче Рамоса и Азара
«Мальорка» в июне проиграла «Барселоне» с «Вильярреалом» и упустила победу в важнейшем матче с «Леганесом» (прямой конкурент). Команда продолжает идти в зоне вылета, а тут еще и игра против мотивированного «Реала». К тому же «островитяне» в этом сезоне очень плохи на выезде: 11 поражений в 14 встречах.
Помимо турнирной ситуации у «Реала» есть еще две причины
«Реал» — самая бьющая команда Ла Лиги, «Мальорка», ожидаемо, входит в топ-5 худших в чемпионате по этому показателю. Даже если «сливочным» не удастся забить много голов, ударов должно быть прилично. Вторая ставка на этот матч — «победа “Реала” по ударам по воротам с форой -8 за 1,87» в БК Betcity.
Андрей Санталов