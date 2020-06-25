«Арсенал» в кризисе: прогноз на матч с «Саутгемптоном»

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«Арсенал» ужасно начал сезон после рестарта АПЛ. «Канониры» без борьбы уступили «Ман Сити» (спасибо Луизу за удаление и пенальти) и позволили «Брайтону» выиграть, хотя вели 1:0. Что еще хуже, основной вратарь Лено выбыл из-за травмы минимум на месяц. Учитывая, что в центре обороны у «Арсенала» постоянные провалы (пара Мустафи — Холдинг — не уровень топ-клуба АПЛ), шансы у команды на попадание в еврокубки теперь совсем призрачны.

«Саутгемптон» же в 2020-м выправил свое положение. Если первый круг «святые» провели в зоне вылета и рядом (с памятными 0:9 от «Лестера»), то теперь команда Хазенхюттля оторвалась от 18-го места на 10 очков, обезопасив себя от попадания в чемпионшип. Отличный сезон проводит нападающий Ингз (16 голов в 30 матчах), он, кстати, трижды забил «Арсеналу» в двух последних встречах.

«Саутемптон» в хорошем настроении после разгрома «Норвича» (3:0) и не должен считаться аутсайдером в этом матче. Такой ослабленный «Арсенал» можно и нужно побеждать, предлагаем взять этот исход с подстраховкой: «Саутгемптон» победит с форой 0 за 1,99" в БК «Марафон».

И «Арсенал», и «Саутгемптон» любят подавать угловые (4-е и 9-е места в АПЛ), так что второй ставкой на этот матч выберем «тотал угловых больше 10,5 за 1,72» в БК Betcity. Такой тотал лишь раз не прошел у каждой из команд в последних 5 играх. В первом круге на «Эмирейтс» соперники на двоих подали 14 угловых.