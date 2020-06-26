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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер РПЛ против худшей команды чемпионата: прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Голов будет много.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» по-чемпионски вышел из перерыва в РПЛ: 4:0 с ЦСКА, и все вопросы о борьбе за первое место сразу отпали. Дзюба и Малком в шикарной форме, у Семака есть даже такая роскошь, как выход свежего Дриусси на замену во втором тайме. В интересах питерской команды сейчас набирать максимум очков в каждом матче — учитывая, что случаев коронавируса в разных командах все больше и что есть риск досрочного завершения чемпионата.

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«Крылья Советов» развалились по ходу встречи с «Ахматом» — за 15 минут 1:0 превратились в 1:4 — и упали на 16-е место в таблице. А впереди матчи с «Зенитом», «Локомотивом» и, скорее всего, с выздоровевшим «Ростовом». Спастись от вылета можно будет, только если кто-то из конкурентов сыграет еще хуже в оставшихся встречах.

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«Зенит» — это еще и лучшая домашняя команда чемпионата России: 7 побед, 5 ничьих и 0 поражений при разнице мячей +23. Сегодня у питерцев не должно возникнуть проблем с аутсайдером — берем «победу “Зенита” с форой -2 за 2,02» в БК «Марафон». Кстати, 6 последних матчей сине-бело-голубые у «Крыльев» выиграли.

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Еще один вариант на этот матч — «Зенит» забьет в обоих таймах. В БК Betcity на это дают коэффициент 1,79. Команда Семака бодро начала игру с ЦСКА, отгрузив три мяча в первые 45 минут. На домашнем поле питерцы тоже не будут тянуть с голами. А во втором тайме вышедшие на замену игроки также поучаствуют в разгроме.

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Андрей Санталов

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