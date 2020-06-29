«Хетафе» будет фолить и забивать: прогноз на матч с «Реал Сосьедадом»
Разбираем игру Ла Лиги.
Разбираем игру Ла Лиги.
«Хетафе» удивил еще в прошлом сезоне, финишировав на пятом месте, до Лиги чемпионов не хватило всего трех очков. В этом чемпионате брутальная команда Бордаласа (лидер Ла Лиги по фолам) весь второй круг идет в первой пятерке, угрожая отцепить от ЛЧ
Но еще больше игра после перерыва не идет у «Реал Сосьедада». В марте баски были четвертыми в таблице, и, если бы чемпионат решили не доигрывать, они вышли бы в Лигу чемпионов. Но в июне все пошло не по плану: ничья и 3 поражения отбросили «Сосьедад» на 7-е место. Звезда команды Эдегор пока не так хорош, как до перерыва, не забивают нападающие Виллиан Жозе и Исак.
Важный матч для обеих команд, но у прагматичного «Хетафе» больше шансов, техничным командам, как «Сосьедаду», тяжело проявить себя в таких встречах. Ставим здесь на победу «Хетафе» с коэффициентом 2,49 в БК Winline. Для подстраховки можно взять победу хозяев с форой 0 за 1,65.
О грубом стиле игры «Хетафе» мы уже писали, баски тоже иногда собирают много нарушений, но превзойти здесь хозяев им будет трудно. «Хетафе» победит по фолам с форой -3,5 за 1,87" в БК Betcity.
Андрей Санталов