«Хетафе» будет фолить и забивать: прогноз на матч с «Реал Сосьедадом»

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«Хетафе» удивил еще в прошлом сезоне, финишировав на пятом месте, до Лиги чемпионов не хватило всего трех очков. В этом чемпионате брутальная команда Бордаласа (лидер Ла Лиги по фолам) весь второй круг идет в первой пятерке, угрожая отцепить от ЛЧ кого-то из грандов примеры. Рестарт, правда, «Хетафе» не особо удался: лишь три очка в 4 матчах.

Но еще больше игра после перерыва не идет у «Реал Сосьедада». В марте баски были четвертыми в таблице, и, если бы чемпионат решили не доигрывать, они вышли бы в Лигу чемпионов. Но в июне все пошло не по плану: ничья и 3 поражения отбросили «Сосьедад» на 7-е место. Звезда команды Эдегор пока не так хорош, как до перерыва, не забивают нападающие Виллиан Жозе и Исак.

Важный матч для обеих команд, но у прагматичного «Хетафе» больше шансов, техничным командам, как «Сосьедаду», тяжело проявить себя в таких встречах. Ставим здесь на победу «Хетафе» с коэффициентом 2,49 в БК Winline. Для подстраховки можно взять победу хозяев с форой 0 за 1,65.