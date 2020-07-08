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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Забьет ли Кокорин Питеру? Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»

Интрига дня.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» принимает «Сочи» в ранге чемпиона, и после матча команда продолжит отмечать победу в РПЛ. Игрокам вручат чемпионский кубок, и шампанское вновь польется рекой. Год назад в похожей ситуации питерцы нашли мотивацию на игру с ЦСКА и победили его 3:1 — ассистентский хет-трик оформил Дзюба. Но есть одно серьезное отличие: в 2019-м «Зенит» вышел на «Крестовский» через неделю после оформления титула, сейчас же нужно играть уже через два дня после чемпионского рейса и Краснодара.

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«Сочи» формально еще находится в опасной близости от зоны вылета, но, по сути, ФНЛ южанам не грозит. Команда Федотова устояла против «Локомотива», хотя было видно, сил футболистам уже не хватает. Из плюсов — перед этим матчем у «Сочи’был на один день отдыха больше. Главное для гостей — против «Зенита» разрешили выйти на поле Кокорину, а у форварда в этом году 4 гола и одна передача в 7 играх (без учета печально знаменитого матча с «Ростовом»).

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В «Сочи» много экс-игроков «Зенита», и на этот матч они выйдут с особым настроем. Питерской команде же явно не хватит время на восстановление и подготовку к этой дуэли. Можно рискнуть и поставить на победу гостей с очень высоким коэффициентом 4, но надежнее взять так: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 за 1,8" в БК «Париматч». Минимум один мяч южане должны сегодня забивать, так что в худшем случае нас ждет возврат.

Еще один сюжет матча — забьет ли Кокорин «Зениту». Будущее Александра еще не решено, и о его мотивации на эту встречу даже не нужно ничего отдельно писать. На гол Кокорина БК Betcity предлагает отличный коэффициент 2,73 — вполне можно рискнуть небольшой суммой на такое событие. Следить за матчем будет еще интереснее.

Андрей Санталов

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