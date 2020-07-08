Забьет ли Кокорин Питеру? Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»
Интрига дня.
Интрига дня.
«Зенит» принимает «Сочи» в ранге чемпиона, и после матча команда продолжит отмечать победу в РПЛ. Игрокам вручат чемпионский кубок, и шампанское вновь польется рекой. Год назад в похожей ситуации питерцы нашли мотивацию на игру с ЦСКА и победили его 3:1 — ассистентский
«Сочи» формально еще находится в опасной близости от зоны вылета, но, по сути, ФНЛ южанам не грозит. Команда Федотова устояла против «Локомотива», хотя было видно, сил футболистам уже не хватает. Из плюсов — перед этим матчем у «Сочи’был на один день отдыха больше. Главное для гостей — против «Зенита» разрешили выйти на поле Кокорину, а у форварда в этом году 4 гола и одна передача в 7 играх (без учета печально знаменитого матча с «Ростовом»).
В «Сочи» много
Еще один сюжет матча — забьет ли Кокорин «Зениту». Будущее Александра еще не решено, и о его мотивации на эту встречу даже не нужно ничего отдельно писать. На гол Кокорина БК Betcity предлагает отличный коэффициент 2,73 — вполне можно рискнуть небольшой суммой на такое событие. Следить за матчем будет еще интереснее.
Андрей Санталов