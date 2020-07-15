На что поставить в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»?
Клопп проэкзаменует Артету.
Клопп проэкзаменует Артету.
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Интересно, что «Ливерпуль» не побеждал на «Эмирейтс» с 2016 года. Сейчас у него все шансы прервать эту серию. «Арсеналу» через 3 дня играть на Кубок с «Ман Сити», так что сегодня вряд ли Артета выпустит всех лучших на поле. Но и в таком случае шансы мерсисайдцев были бы, конечно, выше. На чистую победу «Ливерпуля» в БК 1Х Ставка дают коэффициент 1,91, и это хорошее предложение.
О проблемах «Арсенала» в обороне не говорит сейчас только ленивый, матчи «канониров» с «Ливерпулем» вообще часто получается результативными. Минимум два гола от чемпионов Англии точно можно ждать, это и будет второй ставку на эту встречу. «Индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2 за 2,25» в БК «Париматч».
Андрей Санталов