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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

На что поставить в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Клопп проэкзаменует Артету.

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Источник: Reuters

В матче с «Тоттенхэмом» старый добрый «Арсенал» все-таки вернулся. Опять ужасная игра в обороне (привет Колашинацу и Мустафи), опять пропущенный гол с углового. Кстати, в АПЛ только «Астон Вилла» и «Норвич» пропустили после стандартов больше «канониров». В дерби у «Арсенала» были территориальное преимущество, владение мячом, но минимум моментов. В результате обидное поражение, и до Лиги Европы теперь можно добраться только через Кубок Англии.

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«Ливерпуль» тоже потерял очки, где не планировал. В матче с «Бернли» (1:1) Салах и Ко дали мастер-класс по запарыванию моментов, хотя молодого Джонса тут сложно упрекать, все-таки опыта в АПЛ у него еще нет, а тут сразу выход в основе. Тем не менее, команда Клоппа продолжает погоню за рекордами «Манчестер Сити» (100 очков и 32 победы за сезон), и с мотивацией на игру с «Арсеналом» проблем быть не должно.

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Интересно, что «Ливерпуль» не побеждал на «Эмирейтс» с 2016 года. Сейчас у него все шансы прервать эту серию. «Арсеналу» через 3 дня играть на Кубок с «Ман Сити», так что сегодня вряд ли Артета выпустит всех лучших на поле. Но и в таком случае шансы мерсисайдцев были бы, конечно, выше. На чистую победу «Ливерпуля» в БК 1Х Ставка дают коэффициент 1,91, и это хорошее предложение.

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О проблемах «Арсенала» в обороне не говорит сейчас только ленивый, матчи «канониров» с «Ливерпулем» вообще часто получается результативными. Минимум два гола от чемпионов Англии точно можно ждать, это и будет второй ставку на эту встречу. «Индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2 за 2,25» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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