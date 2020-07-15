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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» оформит вылет «Оренбурга»: прогноз на матч РПЛ

Разминка для Дзюбы перед «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

В Грозном «Зенит» дал отдохнуть Дзюбе и Азмуну, и в матче с «Оренбургом» они должны появиться на поле. Выбыл из-за травмы вратарь Лунев, но с таким соперником это не должно сказаться. Для команды Семака — эта игра станет разминкой перед Кубком со «Спартаком», и много сил питерские футболисты здесь тратить не будут. При этом Дзюба явно захочет улучшить свою статистику, ведь в споре бомбардиров Луценко отстает только на один гол, а упускать звание лучшего голеадора Артем явно не намерен.

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«Оренбург» уже одной ногой стоит в ФНЛ, и в этом матче трансфер в первую лигу будет оформлен официально. Клуб считался главным претендентом на вылет до возобновления чемпионата, и так и получилось. Два технических поражения из-за вспышки коронавируса в команде окончательно добили оренбуржцев. В матче с «Ростовом» им удалось прервать серию поражений из 7 игр, сегодня же на сенсацию вряд ли стоит рассчитывать.

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Скорее всего, мы увидим матч из разряда «сыграть в свое удовольствие». Турнирных задач в чемпионате у «Зенита» уже нет, а выйти и забить 2−3 гола, а то и больше перед своими болельщиками — почему бы и нет? Так что выберем здесь «победу хозяев с форой -2 за 1,99» в БК «Марафон».

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Во втором тайме лидерам «Зенита» все-таки должны дать отдохнуть, так что голов вполне стоит ждать уже в первые 45 минут. Для надежности возьмем так: «результат на 60-ю минуту — победа “Зенита” с форой -1 за 1,64» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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