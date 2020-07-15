«Зенит» оформит вылет «Оренбурга»: прогноз на матч РПЛ
Разминка для Дзюбы перед «Спартаком».
Разминка для Дзюбы перед «Спартаком».
В Грозном «Зенит» дал отдохнуть Дзюбе и Азмуну, и в матче с «Оренбургом» они должны появиться на поле. Выбыл
«Оренбург» уже одной ногой стоит в ФНЛ, и в этом матче трансфер в первую лигу будет оформлен официально. Клуб считался главным претендентом на вылет до возобновления чемпионата, и так и получилось. Два технических поражения
Скорее всего, мы увидим матч из разряда «сыграть в свое удовольствие». Турнирных задач в чемпионате у «Зенита» уже нет, а выйти и забить 2−3 гола, а то и больше перед своими болельщиками — почему бы и нет? Так что выберем здесь «победу хозяев с форой -2 за 1,99» в БК «Марафон».
Во втором тайме лидерам «Зенита»
Андрей Санталов