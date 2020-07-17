«Зенит» против «Спартака», «Манчестер Сити» испытает «Арсенал», а «Ювентус» расправится с «Лацио»

Источник: РИА "Новости"

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«Арсенал» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.94.



«Арсенал» удивил в игре с «Ливерпулем»: использовал две ошибки соперника и закрыл ворота на замок. По ударам «канониры» проиграли 3:24, но счет на табло, победа есть победа. Гвардиола же дал отдохнуть перед Кубком Англии Де Брюйне, Стерлингу и Марезу. Месяц назад это трио затерзало оборону «канониров», что-то похожее ожидается и в этой встрече. «Манчестер Сити» выиграл 7 (!) последних встреч — и все с разницей минимум в два мяча. Верим в стабильность — признак мастерства!



«Зенит» — «Спартак»



Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 2.5 за 2.45.

Кубок России 2019/2020 1/2 финала, 19.07.2020, 18:30 Зенит - Спартак -

«Зенит» покуражился в матче с «Оренбургом» и теперь готов пойти за вторым трофеем. Питерцы в этом сезоне уже дважды обыграли «Спартак», и по делу считаются здесь фаворитами. Красно-белые смогли наконец расколдовать судей, и их голы начали засчитывать, но одна победа в последних 6 матчах все равно не впечатляет. Семак к полуфиналу Кубка остался без Лунева и Ивановича, и это еще один фактор за «тотал больше 2.5». Даже если «Зенит» и пропустит, дома такой нестабильный «Спартак» он должен побеждать.



«Манчестер Юнайтед» — «Челси»



Прогноз: «Челси» победит за 3.09



Еще одна кубковая игра с неравными шансами. «Челси» получил на отдых перед полуфиналом на два дня больше. Учитывая суперплотный график команд за последний месяц, это должно сказаться. У «Манчестер Юнайтед» шикарная атака, Марсьяль — Рэшфорд — Гринвуд забили 58 голов на троих (больше, чем знаменитая тройка форвардов «Ливерпуля», например). Манкунианцы не проигрывают «Челси» с мая 2018-го, самое время Лэмпарду прервать эту серию.



«Рома» — «Интер»



Прогноз: «Интер» победит и тотал меньше 3.5 за 3.42.

Италия 2019/2020 Тур 34, 19.07.2020, 22:45 Рома - Интер -

Как ни странно, но даже после упущенных побед с «Болоньей» и «Вероной» команда Конте осталась главным преследователем «Ювентуса». До туринцев «Интеру» 6 очков (если считать по потерянным), и играть еще прилично. Главное — тут нужна только победа. «Рома» выглядит не очень на фоне серьезных соперников (проиграла недавно и «Милану», и «Наполи»), турнирных задач у римлян уже тоже нет. «Интер» и «Рома» много забивают и пропускают, но в 4 гола здесь не верится. А победит более мотивированная команда.



«Ювентус» — «Лацио»



Прогноз: «Ювентус» победит и тотал больше 3.5 за 3.81.

Италия 2019/2020 Тур 34, 20.07.2020, 22:45 Ювентус - Лацио -

«Ювентус» после серии побед как-то подсел и вместо досрочного чемпионства возродил интригу в чемпионате. Команда Сарри выглядит неуверенной в себе и легко пропускает голы — целых 9 в трех последних матчах! Выручают, по сути, только пенальти и мячи со стандартов. Но «Лацио» — еще один реальный претендент на скудетто до рестарта — выглядит сейчас еще хуже «Юве». Голы римлянам в июле даются с трудом, а оборона не выручает. Три поражения и ничья — настрой у команды перед битвой с Турином явно не самый лучший. «Ювентус» обязан проснуться и подтвердить свои чемпионские намерения в этом матче, и голов должно быть много.

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