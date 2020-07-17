«Зенит» против «Спартака», «Манчестер Сити» испытает «Арсенал», а «Ювентус» расправится с «Лацио»
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.94.
«Арсенал» удивил в игре с «Ливерпулем»: использовал две ошибки соперника и закрыл ворота на замок. По ударам «канониры» проиграли 3:24, но счет на табло, победа есть победа. Гвардиола же дал отдохнуть перед Кубком Англии Де Брюйне, Стерлингу и Марезу. Месяц назад это трио затерзало оборону «канониров»,
«Зенит» — «Спартак»
Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 2.5 за 2.45.
«Зенит» покуражился в матче с «Оренбургом» и теперь готов пойти за вторым трофеем. Питерцы в этом сезоне уже дважды обыграли «Спартак», и по делу считаются здесь фаворитами.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Прогноз: «Челси» победит за 3.09
Еще одна кубковая игра с неравными шансами. «Челси» получил на отдых перед полуфиналом на два дня больше. Учитывая суперплотный график команд за последний месяц, это должно сказаться. У «Манчестер Юнайтед» шикарная атака, Марсьяль — Рэшфорд — Гринвуд забили 58 голов на троих (больше, чем знаменитая тройка форвардов «Ливерпуля», например). Манкунианцы не проигрывают «Челси» с мая 2018-го, самое время Лэмпарду прервать эту серию.
«Рома» — «Интер»
Прогноз: «Интер» победит и тотал меньше 3.5 за 3.42.
Как ни странно, но даже после упущенных побед с «Болоньей» и «Вероной» команда Конте осталась главным преследователем «Ювентуса». До туринцев «Интеру» 6 очков (если считать по потерянным), и играть еще прилично. Главное — тут нужна только победа. «Рома» выглядит не очень на фоне серьезных соперников (проиграла недавно и «Милану», и «Наполи»), турнирных задач у римлян уже тоже нет. «Интер» и «Рома» много забивают и пропускают, но в 4 гола здесь не верится. А победит более мотивированная команда.
«Ювентус» — «Лацио»
Прогноз: «Ювентус» победит и тотал больше 3.5 за 3.81.
«Ювентус» после серии побед
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Андрей Санталов