Прогноз на последний матч «Спартака» в сезоне
Это всегда особая игра для Слуцкого.
Это всегда особая игра для Слуцкого.
«Спартак» завершает сезон матчем в Казани. В чемпионате клуб Федуна давно уже не решал никаких задач, а после вылета из Кубка России остается только строить планы на будущее. Перед 30-м туром столичная команда занимает 9-е место и выше 7-го подняться уже не сможет. Так низко «Спартак» не падал больше 10 лет — в 2008-м команда финишировала восьмой. Пока неясно, останется ли Тедеско, кого из новичков будут брать в это трансферное окно. По сути, сегодняшняя игра формальность для
У «Рубина» ситуация понятнее. Пришедший по ходу сезона Слуцкий спас казанцев от вылета и теперь будет нацеливаться на еврокубки. У команды есть проблемы в атаке (новичок Игнатьев не забивает 10 матчей), не хватает фланговых защитников, да и полузащита пока не впечатляет. С нападением вопрос уже решен: «Рубин» уже договорился с Деспотовичем.
Слуцкий уже заявил перед матчем, что с настроем на «Спартак» проблем у его команды не будет. В случае победы казанцы даже финишируют в чемпионате выше
Также все указывает на то, что матч сегодня будет нерезультативный — в играх «Рубина» два гола это уже редкость. Казанцы и сами мало забивают, и сопернику не дают это делать. Но
Андрей Санталов