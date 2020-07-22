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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Прогноз на последний матч «Спартака» в сезоне

Это всегда особая игра для Слуцкого.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» завершает сезон матчем в Казани. В чемпионате клуб Федуна давно уже не решал никаких задач, а после вылета из Кубка России остается только строить планы на будущее. Перед 30-м туром столичная команда занимает 9-е место и выше 7-го подняться уже не сможет. Так низко «Спартак» не падал больше 10 лет — в 2008-м команда финишировала восьмой. Пока неясно, останется ли Тедеско, кого из новичков будут брать в это трансферное окно. По сути, сегодняшняя игра формальность для красно-белых.

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У «Рубина» ситуация понятнее. Пришедший по ходу сезона Слуцкий спас казанцев от вылета и теперь будет нацеливаться на еврокубки. У команды есть проблемы в атаке (новичок Игнатьев не забивает 10 матчей), не хватает фланговых защитников, да и полузащита пока не впечатляет. С нападением вопрос уже решен: «Рубин» уже договорился с Деспотовичем.

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Слуцкий уже заявил перед матчем, что с настроем на «Спартак» проблем у его команды не будет. В случае победы казанцы даже финишируют в чемпионате выше красно-белых — мелочь, а приятно. «Спартак» уже проиграл 13 матчей в РПЛ, Тедеско по-прежнему не будет на скамейке. Еще одному поражению москвичей никто не удивится. Берем «победу “Рубина” с форой 0 за 2,23» в БК «Марафон». Можно сыграть и на то, что «Рубин» не проиграет — коэффициент на это составляет 1,6 (после рестарта у казанцев лишь одно поражение в 7 играх).

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Также все указывает на то, что матч сегодня будет нерезультативный — в играх «Рубина» два гола это уже редкость. Казанцы и сами мало забивают, и сопернику не дают это делать. Но из-за плотного календаря за последний месяц случилось много нелогичных результатов. Возможно, и сегодня игроки перед отпуском порадуют болельщиков мячами. Ставка против логики — «тотал голов 2 и больше за 1,6» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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