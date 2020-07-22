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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс на Лигу чемпионов: прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов»

Армейцев устроит только победа.

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Источник: РИА "Новости"

Рывок ЦСКА в конце сезона позволил команде мечтать о казалось бы уже упущенной Лиге чемпионов. Сегодняшняя победа в комбинации с осечкой «Краснодара» позволит армейцам занять третье место в таблице и попасть в квалификацию ЛЧ. Да, не потеряй красно-синие очки с «Рубином» и «Локомотивом», они были бы фаворитами в этой гонке с командой Галицкого. Но и такой расклад уже неплох для ЦСКА, ведь после разгрома от «Зенита» и блеклой ничьей с «Динамо», казалось, что армейцы и в Лигу Европы не пробьются.

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«Тамбов» же решил главную задачу на сезон — новичок РПЛ сумел избежать возвращения в ФНЛ после первого же сезона и уже может думать о новом чемпионате. «Тамбову» невольно помог «Сочи», не поехавший на два последних матча лиги из-за вспышки коронавируса. Так, тамбовчане получили нужные три очка, а ведь до этого они проиграли 5 встреч из 6. Зато победа над «Спартаком» получилась яркой и красивой. Есть, правда, и плохие новости: несколько игроков и тренеров подали в суд из-за долгов по зарплате.

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Разница в мастерстве и мотивации команд слишком велика — ЦСКА просто обязан выигрывать этот матч. Ставить на чистую победу, конечно, невыгодно (слишком маленький коэффициент), поэтому возьмем так: «ЦСКА победит с форой -1,5 за 2,01» в БК «Марафон». А дальше уже смотреть, что будет в матче «Краснодара» с «Ахматом».

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ЦСКА — это еще и одна из лучших команд РПЛ по угловым — особенно в первых таймах. Армейцы выиграли в первые 45 минут по корнерам во всех 7 матчах после рестарта чемпионата. Причем все домашние матчи с разницей минимум в два угловых. Это и будет вторым вариантом: «ЦСКА победит по угловым в первом тайме с форой -2 за 1,95» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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