Шанс на Лигу чемпионов: прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов»
Армейцев устроит только победа.
Армейцев устроит только победа.
Рывок ЦСКА в конце сезона позволил команде мечтать о казалось бы уже упущенной Лиге чемпионов. Сегодняшняя победа в комбинации с осечкой «Краснодара» позволит армейцам занять третье место в таблице и попасть в квалификацию ЛЧ. Да, не потеряй
«Тамбов» же решил главную задачу на сезон — новичок РПЛ сумел избежать возвращения в ФНЛ после первого же сезона и уже может думать о новом чемпионате. «Тамбову» невольно помог «Сочи», не поехавший на два последних матча лиги
Разница в мастерстве и мотивации команд слишком велика — ЦСКА просто обязан выигрывать этот матч. Ставить на чистую победу, конечно, невыгодно (слишком маленький коэффициент), поэтому возьмем так: «ЦСКА победит с форой -1,5 за 2,01» в БК «Марафон». А дальше уже смотреть, что будет в матче «Краснодара» с «Ахматом».
ЦСКА — это еще и одна из лучших команд РПЛ по угловым — особенно в первых таймах. Армейцы выиграли в первые 45 минут по корнерам во всех 7 матчах после рестарта чемпионата. Причем все домашние матчи с разницей минимум в два угловых. Это и будет вторым вариантом: «ЦСКА победит по угловым в первом тайме с форой -2 за 1,95» в БК Betcity.
Андрей Санталов