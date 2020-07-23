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17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду идет за вторым титулом в Италии: прогноз на матч «Удинезе» — «Ювентус»

Сарри наконец выиграет серию А.

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Источник: AFP 2020

Ничья «Интера» с «Фиорентиной» превратила матч «Ювентуса» с «Удинезе» в чемпионский. В случае победы туринцы на 9 очков оторвутся от «Аталанты» за три тура до конца, а по личным встречам у них перевес. Команда Сарри по-прежнему не может провести весь матч без спадов, даже концовка встречи с «Лацио» получилась нервной, но сейчас это все уже неважно, «Юве» в 9-й раз подряд станет чемпионом Италии.

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«Удинезе» весь сезон борется за выживание, смена тренера в ноябре тут не особо помогла. Сейчас у фриульцев есть запас в 4 очка перед «Лечче», но скоро им играть между собой, так что риск вылететь в серию B вполне реален. «Удинезе» недавно отнял очки у «Лацио» и чуть было не проделал то же самое в гостях с «Наполи», но остановить Роналду и Ко им сегодня будет тяжело. Шанс хозяев — в быстрых контратаках, где так хороши Лазанья и де Пауль.

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У «Юве» было на день отдыха меньше, но когда до чемпионства всего одна победа, это не имеет особого значения. На стороне туринцев и личная статистика: они выиграли у «Удинезе» 6 последних матчей. В таких матчах можно не мудрить и спокойно ставить на мотивированного фаворита: «победа “Ювентуса” за 1,58» в БК Tennisi за 1,58. Если хочется коэффициент побольше, то на победу с форой -1 дают 1,98.

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Вторая интрига матча — забьет ли Криштиану. А если забьет, то сколько? Роналду отгрузил уже 9 мячей в последних 8 играх и догнал Иммобиле в гонке бомбардиров — у обоих теперь по 30 голов. Одержимость португальца трофеями известна, нет сомнений, что он и сегодня постарается отличиться. На гол Криштиану БК Betcity дает 1,65, а вот на дубль — уже 3,93. Рисковать или нет, решать вам.

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Андрей Санталов

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