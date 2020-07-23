На что поставить в матче «Лацио» — «Кальяри»?
Команды, которые давно не побеждают.
Команды, которые давно не побеждают.
«Лацио» уже доигрывает сезон. Римлянам не хватило ресурсов бороться с «Ювентусом» за чемпионство, а ведь до рестарта они отставали от туринцев лишь на одно очко. Но травмы ведущих футболистов и спад в игре отбросили команду Индзаги на 4-е место в таблице. Тем не менее, «орлы» спустя 13 лет вернутся в Лигу чемпионов, плюс они вырвали Суперкубок Италии у «Юве» — сезон
«Кальяри» по ходу чемпионата был рядом с зоной Лиги чемпионов, но в итоге ожидаемо откатился в середину таблицы. После двух побед в июне, островитяне выдали безвыигрышную серию из 6 матчей, тут уже тоже ждут следующего сезона. Сейчас команда осталась без основного вратаря Ольсена, Наингголана (6 голов и 7 передач), зато в строю результативный дуэт форвардов Педро — Симеоне (28 голов на двоих).
Сложный матч для прогноза. У «Лацио» в июле 4 поражения и ничья, много эмоций и сил было потрачено в матче с «Юве», к тому же он был всего три дня назад, тогда как «Кальяри» провел свою игру 5 дней назад. Об усталости своих игроков говорил Индзаги, но букмекеры все равно считают «Лацио» фаворитом. В такой ситуации вполне можно поставить на гостей — с небольшой подстраховкой: «Кальяри» победит с форой +1,5 за 1,8" в БК Winline. Даже если хозяева выиграют 1:0, победа останется за нами.
А вот с результативностью матча все яснее. После рестарта у «Лацио» лишь в одном матче из 8 было забито больше 3 голов, у «Кальяри» такое случилось лишь раз в 9 играх. Да, Иммобиле
Андрей Санталов