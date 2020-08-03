Команде Панарина пора просыпаться: прогноз на матч «Каролина» — «Рейнджерс»
В НХЛ уже жарко.
В НХЛ уже жарко.
Спустя почти пять месяцев НХЛ вернулась — и сразу с
Интересно, что в регулярном чемпионате все 4 встречи остались за «Рейнджерс». Особенно хорош в матчах против «Каролины» был вратарь Лундквист: 3 победы из 3 и почти 95% отраженных бросков. Планировалось, что серию против «Харрикейнс» начнет Шестеркин, но у Игоря травма, так что в первой игре вышел Король Хенрик, и не его вина, «Рейнджерс» проиграли. Есть вопросы к MVP «синерубашечников» Панарину, который был незаметен почти весь матч и набрал одно очко за голевую передачу только в конце 3-го периода.
«Каролина» хорошо подготовилась к этой серии и сыграла в своем атакующем стиле. Особенно важен для «Кейнс» был первый гол — в таких случаях они почти всегда выигрывали в этом сезоне (26 матчей из 31). Бригада меньшинства — 4-я по эффективности в лиге — также сделала свою работу, «убив» все 7 попыток «Рейнджерс». Хорош был и голкипер Мразек — к чеху были вопросы в регулярном чемпионате, но тут он показал надежную игру, отбив 24 из 26 бросков.
По статистике команда, выигравшая первый матч в серии до 3 побед, в 80% случаях проходит дальше. Если «Рейнджерс» проиграют еще и сегодня, то их шансы выйти в
Андрей Санталов