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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Команде Панарина пора просыпаться: прогноз на матч «Каролина» — «Рейнджерс»

В НХЛ уже жарко.

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Источник: Reuters

Спустя почти пять месяцев НХЛ вернулась — и сразу с плей-офф! В квалификационных сериях до трех побед уже случилось несколько сенсаций, но вот дуэль «Каролины» (6-е место в регулярке) с «Рейнджерс» (11-е место) началась с победы фаворита. Команда из Нью-Йорка слабо начала игру, пропустила после первого броска, весь матч догоняла соперника, но так и не догнала — 2:3. Всех интересовало, будут ли команды играть в стиле плей-офф при пустых трибунах, и оказалось, что для хоккеистов в этом нет проблем. Были и мощнейшие силовые приемы, и драка, и хорошие скорости — все, как полагается.

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Интересно, что в регулярном чемпионате все 4 встречи остались за «Рейнджерс». Особенно хорош в матчах против «Каролины» был вратарь Лундквист: 3 победы из 3 и почти 95% отраженных бросков. Планировалось, что серию против «Харрикейнс» начнет Шестеркин, но у Игоря травма, так что в первой игре вышел Король Хенрик, и не его вина, «Рейнджерс» проиграли. Есть вопросы к MVP «синерубашечников» Панарину, который был незаметен почти весь матч и набрал одно очко за голевую передачу только в конце 3-го периода.

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«Каролина» хорошо подготовилась к этой серии и сыграла в своем атакующем стиле. Особенно важен для «Кейнс» был первый гол — в таких случаях они почти всегда выигрывали в этом сезоне (26 матчей из 31). Бригада меньшинства — 4-я по эффективности в лиге — также сделала свою работу, «убив» все 7 попыток «Рейнджерс». Хорош был и голкипер Мразек — к чеху были вопросы в регулярном чемпионате, но тут он показал надежную игру, отбив 24 из 26 бросков.

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По статистике команда, выигравшая первый матч в серии до 3 побед, в 80% случаях проходит дальше. Если «Рейнджерс» проиграют еще и сегодня, то их шансы выйти в плей-офф, и вовсе устремятся к нулю. Поэтому выбираем команду Панарина, но с подстраховкой: «Рейнджерс» не проиграют в основное время за 1,77" в БК Winline. Еще один напрашивающийся вариант связан с результативностью «рейнджеров». В регулярке они забивали «Каролине» не меньше 3 голов, возьмем и сегодня «индивидуальный тотал “Рейнджерс” больше 2,5 за 1,96» в БК Betcity.

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Андрей Санталов

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