Битва за 130 млн фунтов: прогноз на решающий матч чемпионшипа

Источник: AFP 2020

Сегодня на «Уэмбли» дают финал плей-офф в чемпионшипе. Победитель матча «Брентфорд» — «Фулхэм» выйдет в АПЛ и заработает за 3 года от 135 до 160 млн фунтов — сумасшедшие деньги даже для нашего времени. Кроме того, это еще и дерби Западного Лондона, клубы разделяют лишь 6 км.



«Брентфорд» финишировал третьим в чемпионшипе и в плей-офф разобрался с «Суонси». Первый матч остался за валлийцами (1:0), а уже у себя дома команда с прозвищем «пчелы» уверенно победила 3:1. Интересно, что, выйдя после карантина, «Брентфорд» выиграл 7 матчей подряд и едва не вышел в АПЛ напрямую, но уступил в двух последних встречах чемпионата. Датский тренер Франк создал классную атакующую команду, которая в этом сезоне забила 80 голов — больше всех в чемпионшипе.

«Фулхэм» может вернуться в АПЛ уже через год после вылета оттуда. «Дачники» сохранили молодого тренера Паркера и главного бомбардира Митровича. Серб настрелял в этом сезоне 26 голов в 40 матчах (столько же только у Уоткинса из «Брентфорда»). В чемпионате «Фулхэм» занял 4-е место, и в полуфинале, понервничав в домашней игре, прошел «Кардифф» (2:0 на выезде и 1:2 дома). В этих матчах как раз не играл Митрович, к сегодняшнему финалу форвард, кажется, готов.

В этом сезоне «Брентфорд» дважды обыграл «Фулхэм» — одна из таких побед была уже после рестарта в июне. «Дачники», конечно, опытнее, некоторые их футболисты поиграли и в таких матчах навылет, и в АПЛ. «Пчелы» в последний раз были в топ-дивизионе Англии в далеком 1947-м, и 8 раз из 8 проигрывали в плей-офф в разных лигах, но игроков дерзкой команды мало волнует история. Да и пустые трибуны для них, скорее, плюс: не будет дополнительного давления. Выбираем здесь «победу “Брентфорда” за 2,2» в БК 1Х Ставка.