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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва за 130 млн фунтов: прогноз на решающий матч чемпионшипа

Разбираем игру «Брентфорд» — «Фулхэм».

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Источник: AFP 2020

Сегодня на «Уэмбли» дают финал плей-офф в чемпионшипе. Победитель матча «Брентфорд» — «Фулхэм» выйдет в АПЛ и заработает за 3 года от 135 до 160 млн фунтов — сумасшедшие деньги даже для нашего времени. Кроме того, это еще и дерби Западного Лондона, клубы разделяют лишь 6 км.

«Брентфорд» финишировал третьим в чемпионшипе и в плей-офф разобрался с «Суонси». Первый матч остался за валлийцами (1:0), а уже у себя дома команда с прозвищем «пчелы» уверенно победила 3:1. Интересно, что, выйдя после карантина, «Брентфорд» выиграл 7 матчей подряд и едва не вышел в АПЛ напрямую, но уступил в двух последних встречах чемпионата. Датский тренер Франк создал классную атакующую команду, которая в этом сезоне забила 80 голов — больше всех в чемпионшипе.

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«Фулхэм» может вернуться в АПЛ уже через год после вылета оттуда. «Дачники» сохранили молодого тренера Паркера и главного бомбардира Митровича. Серб настрелял в этом сезоне 26 голов в 40 матчах (столько же только у Уоткинса из «Брентфорда»). В чемпионате «Фулхэм» занял 4-е место, и в полуфинале, понервничав в домашней игре, прошел «Кардифф» (2:0 на выезде и 1:2 дома). В этих матчах как раз не играл Митрович, к сегодняшнему финалу форвард, кажется, готов.

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В этом сезоне «Брентфорд» дважды обыграл «Фулхэм» — одна из таких побед была уже после рестарта в июне. «Дачники», конечно, опытнее, некоторые их футболисты поиграли и в таких матчах навылет, и в АПЛ. «Пчелы» в последний раз были в топ-дивизионе Англии в далеком 1947-м, и 8 раз из 8 проигрывали в плей-офф в разных лигах, но игроков дерзкой команды мало волнует история. Да и пустые трибуны для них, скорее, плюс: не будет дополнительного давления. Выбираем здесь «победу “Брентфорда” за 2,2» в БК 1Х Ставка.

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Последний матч сезона, ставки высоки как никогда, да еще и дерби — все намекает на то, что карточек должно быть много. В трех последних играх «Брентфорда» было по 6 предупреждений, в двух из трех играх «Фулхэма» было 7 и 8 ЖК. Судит финал сегодня Аткинсон, он не часто лезет в карман за карточкой (в среднем 3 раза за матч), но в таких зарубах не стеснятся наказывать игроков (в матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» в этом сезоне показал 8 ЖК, например). Верим, что тотал в 4,5 ЖК будет здесь пробит — в БК «Париматч» на это дают коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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