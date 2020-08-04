Битва за 130 млн фунтов: прогноз на решающий матч чемпионшипа
Разбираем игру «Брентфорд» — «Фулхэм».
Разбираем игру «Брентфорд» — «Фулхэм».
Сегодня на «Уэмбли» дают финал
«Брентфорд» финишировал третьим в чемпионшипе и в
«Фулхэм» может вернуться в АПЛ уже через год после вылета оттуда. «Дачники» сохранили молодого тренера Паркера и главного бомбардира Митровича. Серб настрелял в этом сезоне 26 голов в 40 матчах (столько же только у Уоткинса из «Брентфорда»). В чемпионате «Фулхэм» занял 4-е место, и в полуфинале, понервничав в домашней игре, прошел «Кардифф» (2:0 на выезде и 1:2 дома). В этих матчах как раз не играл Митрович, к сегодняшнему финалу форвард, кажется, готов.
В этом сезоне «Брентфорд» дважды обыграл «Фулхэм» — одна из таких побед была уже после рестарта в июне. «Дачники», конечно, опытнее, некоторые их футболисты поиграли и в таких матчах навылет, и в АПЛ. «Пчелы» в последний раз были в
Последний матч сезона, ставки высоки как никогда, да еще и дерби — все намекает на то, что карточек должно быть много. В трех последних играх «Брентфорда» было по 6 предупреждений, в двух из трех играх «Фулхэма» было 7 и 8 ЖК. Судит финал сегодня Аткинсон, он не часто лезет в карман за карточкой (в среднем 3 раза за матч), но в таких зарубах не стеснятся наказывать игроков (в матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» в этом сезоне показал 8 ЖК, например). Верим, что тотал в 4,5 ЖК будет здесь пробит — в БК «Париматч» на это дают коэффициент 1,8.
Андрей Санталов