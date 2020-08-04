Ставка против фаворита: прогноз на матч «Торонто» — «Коламбус»

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Серия, в которой очень вероятна мини-сенсация. «Торонто» считается фаворитом в квалификационном раунде с «Коламбусом», но все-таки в последний раз «Лифс» выигрывали серию в плей-офф 16 лет назад. И пока все развивается по плохому для канадского клуба сценарию.



Звезды «Торонто» в первом матче (0:2) так и не смогли пробиться через стену, выстроенную игроками «Блю Джекетс». Соперник не дает использовать главный козырь «Лифс»: быстрые атаки, выходы 2 в 1 и один на один. Моменты у канадской команды были (два очень хороших у Мэттьюса), но у «Коламбуса» их было больше. Совсем не впечатляют пока Таварес и Марнер, а на них все-таки смотрят как на лидеров. Кроме того, тренер «Торонто» по сути сразу начал играть в три звена, неудивительно, что в конце матча соперник выглядел свежее и ни разу не дал бросить в створ ворот за последние 6 минут встречи.

«Коламбус» знает, как играть с техничными командами, в прошлом году он всухую вынес лидера регулярки «Тампу». Уход Бобровского и Панарина не сказался на команде — здесь все решает система имени Тортореллы. «Жакеты» играют просто, ничего особо не выдумывая, но эффективно. И дисциплинированно (было лишь одно удаление). В первой игре «Блю Джекетс» превзошли «Торонто» в скорости, а в современном хоккее это один из ключевых моментов. Ну и пара защитников Джонс — Веренски сейчас чуть ли не лучшая в лиге, а вратарь Корписало достойно заменил Бобровского.

«Торонто» обязан сегодня прибавить, команду много критикуют после первого матча, да и игроки понимают, что отыграться с 0−2 против такого соперника почти невозможно. И все же поставим снова на андердога, ведь хоккей «Лифс» очень удобен для «Блю Джекетс». Можно брать и победу американской команды, но для спокойствия возьмем так: «Коламбус» не проиграет в основное время за 1,77" в БК Winline.