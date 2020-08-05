Конте нацелился на Лигу Европы: прогноз на матч «Интер» — «Хетафе»

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Футбол Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 5.08.2020, 22:00 Интер - Хетафе -

«Интер» и «Хетафе» первыми испытают экспериментальный формат Лиги Европы. Эти команды не успели сыграть первый матч 1/8 финала в марте, поэтому теперь исход противостояния решит всего одна игра — на нейтральном поле в Гельзенкирхене.

«Нерадзурри» ударно провели концовку чемпионата, победили и «Наполи», и «Аталанту» — в итоге отставание от чемпионского «Ювентуса» составило всего одно очко. Не всем в клубе доволен тренер Конте, но, пожалуй, это его привычное состояние.

«Хетафе» же просто провалил летнюю часть чемпионата Испании. Из 11 матчей команда, которая до перерыва шла на 5-м месте и претендовала на Лигу чемпионов, выиграла только один. Как результат — лишь восьмое место, и испанцы пролетают мимо еврокубков в следующем сезоне. При этом стиль игры игры коллектива Бордаласа уже очень хорошо известен: постоянные фолы и прямолинейный футбол. Этого хватило, чтобы в феврале выбить в 1/16 финала ЛЕ «Аякс».

Нынешняя форма испанской команды не оставляет ей шансов в борьбе против «Интера». Один матч, конечно, может удивить сенсационным результатом, но Конте знает, как настраивать игроков на такие битвы. Выбираем здесь фаворита — «победа “Интера” за 1,83» в БК Tennisi.