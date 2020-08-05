Конте нацелился на Лигу Европы: прогноз на матч «Интер» — «Хетафе»
Разбираем игру одного из главных фаворитов турнира.
Разбираем игру одного из главных фаворитов турнира.
«Интер» и «Хетафе» первыми испытают экспериментальный формат Лиги Европы. Эти команды не успели сыграть первый матч 1/8 финала в марте, поэтому теперь исход противостояния решит всего одна игра — на нейтральном поле в Гельзенкирхене.
«Нерадзурри» ударно провели концовку чемпионата, победили и «Наполи», и «Аталанту» — в итоге отставание от чемпионского «Ювентуса» составило всего одно очко. Не всем в клубе доволен тренер Конте, но, пожалуй, это его привычное состояние.
«Хетафе» же просто провалил летнюю часть чемпионата Испании. Из 11 матчей команда, которая до перерыва шла на 5-м месте и претендовала на Лигу чемпионов, выиграла только один. Как результат — лишь восьмое место, и испанцы пролетают мимо еврокубков в следующем сезоне. При этом стиль игры игры коллектива Бордаласа уже очень хорошо известен: постоянные фолы и прямолинейный футбол. Этого хватило, чтобы в феврале выбить в 1/16 финала ЛЕ «Аякс».
Нынешняя форма испанской команды не оставляет ей шансов в борьбе против «Интера». Один матч, конечно, может удивить сенсационным результатом, но Конте знает, как настраивать игроков на такие битвы. Выбираем здесь фаворита — «победа “Интера” за 1,83» в БК Tennisi.
Еще меньше сомнений в том, что больше всего фолов в матче совершит самая грубая команда в топ-5 лигах Европы — «Хетафе». У испанцев в среднем 17 фолов за матч и минимум три желтых карточки. «Интер» периодически тоже много фолит, поэтому проще здесь взять так: «индивидуальный тотал Хетафе» по фолам больше 15,5 за 1,66" в БК Betcity.
Андрей Санталов