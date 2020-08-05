Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Хоккей. НХЛ
19:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
05:45
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
43
Хоккей. НХЛ
21:30
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
01:45
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
26
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте нацелился на Лигу Европы: прогноз на матч «Интер» — «Хетафе»

Разбираем игру одного из главных фаворитов турнира.

Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 5.08.2020, 22:00

Интер-Хетафе-

«Интер» и «Хетафе» первыми испытают экспериментальный формат Лиги Европы. Эти команды не успели сыграть первый матч 1/8 финала в марте, поэтому теперь исход противостояния решит всего одна игра — на нейтральном поле в Гельзенкирхене.

«Нерадзурри» ударно провели концовку чемпионата, победили и «Наполи», и «Аталанту» — в итоге отставание от чемпионского «Ювентуса» составило всего одно очко. Не всем в клубе доволен тренер Конте, но, пожалуй, это его привычное состояние.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хетафе» же просто провалил летнюю часть чемпионата Испании. Из 11 матчей команда, которая до перерыва шла на 5-м месте и претендовала на Лигу чемпионов, выиграла только один. Как результат — лишь восьмое место, и испанцы пролетают мимо еврокубков в следующем сезоне. При этом стиль игры игры коллектива Бордаласа уже очень хорошо известен: постоянные фолы и прямолинейный футбол. Этого хватило, чтобы в феврале выбить в 1/16 финала ЛЕ «Аякс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешняя форма испанской команды не оставляет ей шансов в борьбе против «Интера». Один матч, конечно, может удивить сенсационным результатом, но Конте знает, как настраивать игроков на такие битвы. Выбираем здесь фаворита — «победа “Интера” за 1,83» в БК Tennisi.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще меньше сомнений в том, что больше всего фолов в матче совершит самая грубая команда в топ-5 лигах Европы — «Хетафе». У испанцев в среднем 17 фолов за матч и минимум три желтых карточки. «Интер» периодически тоже много фолит, поэтому проще здесь взять так: «индивидуальный тотал Хетафе» по фолам больше 15,5 за 1,66" в БК Betcity.

Андрей Санталов

Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
«Спартак» сделал предложение чемпиону Европы по футболу
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь