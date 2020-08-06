Джеко и Мхитарян огорчат фаворита ЛЕ: прогноз на матч «Севилья» — «Рома»

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Футбол Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 6.08.2020, 19:55 Севилья - Рома -

Еще одно противостояние в Лиге Европы, где все решится в одном матче на нейтральном поле в Германии. «Севилья» прекрасно себя чувствует в этом турнире, за последние годы испанская команда трижды выиграла его. Но в этом году конкуренция очень высока, а новый формат УЕФА усиливает фактор случайности.



«Севилья» уверенно пробилась в Лигу чемпионов в примере с 4-го места. Команда Лопетеги уже забыла, что такое поражение — последний раз с ней такая неприятность случалась аж 9 февраля. Но есть и нюансы. Чемпионат Испании завершился 19 июля, перерыв в игровой практике — две с половиной недели. Андалусийцев покинули такие игроки основы, как Банега и Регилон, основной вратарь травмировался, а Гудель подхватил ковид.

«Рома» же сейчас в большом порядке. Римляне мощно финишировали в серии А (7 побед из 8), меньше недели назад был обыгран «Ювентус» 3:1. Отличный сезон выдал 34-летний бомбардир Джеко — 16 голов и 11 передач в 35 матчах чемпионата Италии. Накануне этой встречи стало известно, что у «Ромы» появился новый владелец, возможно, это тоже добавит мотивации. Из потерь — уход арендованного Смоллинга и дисквалификация Верету.

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», вероятно, учитывая прошлые заслуги клуба в Лиге Европы. Все-таки потери в основном составе серьезные. С другой стороны, «Рома» в тонусе, и это ее шанс пробиться в Лигу чемпионов, итальянская команда обязана сегодня побороться. Будет логично перекрыть здесь два результата из трех такой ставкой: «Рома» не проиграет за 1,75" в БК Winline.