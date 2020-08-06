Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
21:30
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
43
Хоккей. НХЛ
01:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
04
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеко и Мхитарян огорчат фаворита ЛЕ: прогноз на матч «Севилья» — «Рома»

Дуэль двух топ-клубов.

Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 6.08.2020, 19:55

Севилья-Рома-

Еще одно противостояние в Лиге Европы, где все решится в одном матче на нейтральном поле в Германии. «Севилья» прекрасно себя чувствует в этом турнире, за последние годы испанская команда трижды выиграла его. Но в этом году конкуренция очень высока, а новый формат УЕФА усиливает фактор случайности.

«Севилья» уверенно пробилась в Лигу чемпионов в примере с 4-го места. Команда Лопетеги уже забыла, что такое поражение — последний раз с ней такая неприятность случалась аж 9 февраля. Но есть и нюансы. Чемпионат Испании завершился 19 июля, перерыв в игровой практике — две с половиной недели. Андалусийцев покинули такие игроки основы, как Банега и Регилон, основной вратарь травмировался, а Гудель подхватил ковид.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рома» же сейчас в большом порядке. Римляне мощно финишировали в серии А (7 побед из 8), меньше недели назад был обыгран «Ювентус» 3:1. Отличный сезон выдал 34-летний бомбардир Джеко — 16 голов и 11 передач в 35 матчах чемпионата Италии. Накануне этой встречи стало известно, что у «Ромы» появился новый владелец, возможно, это тоже добавит мотивации. Из потерь — уход арендованного Смоллинга и дисквалификация Верету.

Во время загрузки произошла ошибка.

Букмекеры считают фаворитом «Севилью», вероятно, учитывая прошлые заслуги клуба в Лиге Европы. Все-таки потери в основном составе серьезные. С другой стороны, «Рома» в тонусе, и это ее шанс пробиться в Лигу чемпионов, итальянская команда обязана сегодня побороться. Будет логично перекрыть здесь два результата из трех такой ставкой: «Рома» не проиграет за 1,75" в БК Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна ставка так же связана с «Ромой». Итальянская команда обладает прекрасной группой атаки, Джеко впереди поддерживают Мхитарян, Пеллегрини, Дзаньоло и другие. Штрафные Коларова по-прежнему опасны. В последних пяти матчах римляне забивали минимум два мяча, так что сегодня выбираем «индивидуальный тотал “Ромы” больше 1 за 1,74» в БК 1Х Ставка. Минимум гол итальянцы забьют, а значит, худшее, что нам грозит — это возврат.

Андрей Санталов

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Грандиозный провал русской звезды. Малкин снова проиграл
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь