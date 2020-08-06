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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Харден против Леброна: прогноз на матч «Хьюстон» — «Лейкерс»

Классика НБА.

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Источник: AP 2020

Матч двух супертяжеловесов в Западной конференции. «Лейкерс» уже решили все свои (небольшие) проблемы в регулярном чемпионате. Леброн и Ко гарантировали себе первое место на Западе и теперь могут спокойно доигрывать оставшиеся матчи перед плей-офф. Собственно, этой ночью так и получилось, «Лос-Анджелес» не особо напрягался с «Оклакомой» и проиграл 86:105.

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«Хьюстон» — уникальная команда в НБА. «Рокетс» играют без настоящего центрфорварда и делают ставку на трехочковые. После рестарта они уже обыграли «Даллас» и «Милуоки», но уступили «Портленду». Для Хардена и Уэстбрука важно не только подняться повыше с нынешнего 6-го места в конференции, но и показать свою силу Леброну и Дэвису. Ведь вполне вероятно, что эти команды сойдутся во втором раунде плей-офф.

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Пока непонятно, дадут ли «Лейкерс» отдыхать своим лидерам, многие букмекеры одинаково оценивают шансы команд в этой встрече. Учитывая, что турнирной мотивации у «Лос-Анджелеса» нет, вряд ли тренеры будут рисковать здоровьем Леброна и Дэвиса и ставить их на второй матч за два дня. Самое время этим воспользоваться и поставить на «победу “Хьюстона” за 2,02» в БК «Париматч».

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Еще один вариант — ставка на трехочковые «Хьюстона». В первых трех матчах после рестарта «Рокетс» забивали минимум 19 трешек («Милуоки» они вовсе накидали 21). Это их главная тактика на игру, тут ничего не должно поменяться. «Лейкерс» в Орландо уже пропустили 16 трешек от «Клипперс» и 14 от «Торонто». Поэтому логично здесь взять «индивидуальный тотал трехочковых у “Хьюстона” больше 15,5». В БК Betcity на это дают коэффициент 1,85.

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Андрей Санталов

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