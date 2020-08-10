На что поставить в матче «Урал» — «Динамо»?

Источник: РИА "Новости"

«Урал» провалил концовку прошлого сезона, проиграл три матча в РПЛ, но, главное, не смог выйти в финал Кубка России, который проводился в Екатеринбурге. Именно после поражения в полуфинале от «Химок» клуб расстался с главным тренером Парфеновым. Также «Урал» покинули Погребняк, опорник-диспетчер Бумаль, яркий вингер Димитров, поляки Кухарчик и Вилюш. А из новичков уральцы пока только взяли в аренду вратаря Помазуна. В сегодняшнем матче из-за травм под вопросом выход на поле второго бомбардира команды Эль-Кабира (6 голов и 2 передачи в прошлом сезоне) и Емельянова.

Для «Динамо» же сезон получился успешным, бело-голубые заняли 6-е место и впервые за 5 лет сыграет в еврокубках. Можно сказать, что не зря прошлым летом клуб потратил 40 млн евро на новичков, хотя от от него явно ждали большего. Молодой тренер Новиков успешно сменил Хохлова, теперь москвичи затеяли перестройку. Летом из «Динамо» ушли 7 свободных агентов, в том числе Рыков, Панченко, Нойштедтер, Юсупов и Жоаозиньо. Из «Уфы» взять опорник Фомин и выкуплен Игбун (2 гола в 20 матчах).

«Урал» в прошлом сезоне больше всех пропустил мячей в РПЛ — 53, и проблема с обороной клубом пока не решена. Группа атаки «Динамо» с Комличенко и Филиппом должна этим воспользоваться и заодно взять реванш за недавнее поражение в Екатеринбурге. В БК «Марафон» на победу «Динамо» можно поставить за 2,26.