На что поставить в матче «Урал» — «Динамо»?
1-й тур РПЛ продолжается.
1-й тур РПЛ продолжается.
«Урал» провалил концовку прошлого сезона, проиграл три матча в РПЛ, но, главное, не смог выйти в финал Кубка России, который проводился в Екатеринбурге. Именно после поражения в полуфинале от «Химок» клуб расстался с главным тренером Парфеновым. Также «Урал» покинули Погребняк,
Для «Динамо» же сезон получился успешным,
«Урал» в прошлом сезоне больше всех пропустил мячей в РПЛ — 53, и проблема с обороной клубом пока не решена. Группа атаки «Динамо» с Комличенко и Филиппом должна этим воспользоваться и заодно взять реванш за недавнее поражение в Екатеринбурге. В БК «Марафон» на победу «Динамо» можно поставить за 2,26.
Букмекеры не ждут в этом матче много голов — на тотал больше 2,5 коэффициент превышает 2, и это можно использовать вот в такой комбинированной ставке. «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,67" в БК Betcity. Этим летом в матчах
Андрей Санталов