Новичок РПЛ удивит чемпиона: прогноз на матч «Зенит» — «Ротор»
Волгоград снова в
Волгоград снова в
«Зенит» продолжает собирать трофеи этим летом. После чемпионства и Кубка России питерцы взяли и Суперкубок. Команда Семака в два раза уступила «Локомотиву» по ударам, меньше владела мячом и больше фолила, но
«Ротор» вышел из ФНЛ в
Как и год назад, «Зенит» начинает чемпионат матчем с новичком РПЛ. Тогда получилась трудовая победа над «Тамбовом» (2:1), этот выезд будет сложнее. Питерцы толком не отдохнули после предыдущего сезона, а тут уже надо включаться в борьбу за новый титул при очень плотном графике. От волгоградцев в этом матче многого не ждут, но при своих болельщиках они могут удивить чемпиона России. Выберем здесь гол «Ротора» за 1,9 в БК Betcity.
Заниженные ожидания у букмекеров по «Ротору» и в плане угловых. А ведь «Зенит» в последних матчах не доминировал по корнерам. По три угловых и больше подавали все соперники кроме «Оренбурга» в 5 последних встречах. Сыграем такой тотал и здесь — «индивидуальный тотал “Ротора” по угловым больше 3 за 1,72» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов