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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок РПЛ удивит чемпиона: прогноз на матч «Зенит» — «Ротор»

Волгоград снова в премьер-лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» продолжает собирать трофеи этим летом. После чемпионства и Кубка России питерцы взяли и Суперкубок. Команда Семака в два раза уступила «Локомотиву» по ударам, меньше владела мячом и больше фолила, но все-таки победила благодаря голам Дзюбы и Оздоева. Осваивается новичок Ловрен, Кержаков хорошо заменил Лунева в воротах.

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«Ротор» вышел из ФНЛ в премьер-лигу впервые за 16 лет. Бюджет команды остался примерно на том же уровне, задача на сезон проста — сохранить место в высшем дивизионе. Волгоградцы взяли вратаря Довбню из «Оренбурга», экс-спартаковца Ананидзе, Гогуа из ЦСКА и еще несколько игроков. В прошлом сезоне у «Ротора» дважды менялся главный тренер, в итоге к успеху команду привел Хацкевич, работавший ранее в киевском «Динамо».

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Как и год назад, «Зенит» начинает чемпионат матчем с новичком РПЛ. Тогда получилась трудовая победа над «Тамбовом» (2:1), этот выезд будет сложнее. Питерцы толком не отдохнули после предыдущего сезона, а тут уже надо включаться в борьбу за новый титул при очень плотном графике. От волгоградцев в этом матче многого не ждут, но при своих болельщиках они могут удивить чемпиона России. Выберем здесь гол «Ротора» за 1,9 в БК Betcity.

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Заниженные ожидания у букмекеров по «Ротору» и в плане угловых. А ведь «Зенит» в последних матчах не доминировал по корнерам. По три угловых и больше подавали все соперники кроме «Оренбурга» в 5 последних встречах. Сыграем такой тотал и здесь — «индивидуальный тотал “Ротора” по угловым больше 3 за 1,72» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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