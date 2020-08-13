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14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Вернера у «быков» нет шансов: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико»

В ЛЧ команда Симеоне особенно опасна.

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Источник: AP 2020

Коронавирусные новости из «Атлетико» слегка запутали ситуацию, но испанская команда остаётся фаворитом в этой паре. Из-за ковида матч пропустят форвард Корреа и защитник Врсалько, остальные же игроки прилетели в Португалию. «Матрасники» попали в четвертьфинал ЛЧ уже в 5-й раз за последние 7 лет, в этом сезоне для этого потребовалось выбить из турнира сам «Ливерпуль». Талант, опыт, характер — команда Симеоне во всем превосходит соперника.

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Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 13.08.2020, 22:00

РБ Лейпциг-Атлетико-

«РБ Лейпциг» — новичок в плей-офф Лиги чемпионов и подходит к этой встрече не в лучшем составе. «Быки» уже лишились главного бомбардира Вернера (перешел в «Челси»), под вопросом выход Забитцера и Поульсена. Новый формат ЛЧ оставляет шансы немецкой команды, но их, конечно, немного. «Лейпциг» закончил играть в этом сезоне на месяц раньше испанцев, в какой форме сейчас футболисты, — большой вопрос.

Система Симеоне в «Атлетико» хорошо отлажена, а в этом году на стороне мадридцев еще и сетка: на пути к финалу стоят «Лейпциг» и вполне проходимый «ПСЖ». Раньше «матрасники» часто страдали то Криштиану и «Реала», но они уже вылетели из ЛЧ, так что «Атлетико» можно считать одним из фаворитов всего турнира. Здесь забираем «победу “Атлетико” за 2,32» в БК «Марафон».

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В Испании меньше «Атлетико» пропустил только «Реал», при этом сами мадридцы редко стремятся добить соперника, часто ограничиваясь одним или двумя голами. У «Лейпцига» же, как известно, проблема с форвардами. Скомбинируем эти факторы и получим еще один хороший вариант на эту игру — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,62" в БК Betcity. Этим летом мадридцы, кстати, еще ни разу не проигрывали.

Андрей Санталов

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