Без Вернера у «быков» нет шансов: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико»
В ЛЧ команда Симеоне особенно опасна.
В ЛЧ команда Симеоне особенно опасна.
Коронавирусные новости из «Атлетико» слегка запутали ситуацию, но испанская команда остаётся фаворитом в этой паре.
«РБ Лейпциг» — новичок в
Система Симеоне в «Атлетико» хорошо отлажена, а в этом году на стороне мадридцев еще и сетка: на пути к финалу стоят «Лейпциг» и вполне проходимый «ПСЖ». Раньше «матрасники» часто страдали то Криштиану и «Реала», но они уже вылетели из ЛЧ, так что «Атлетико» можно считать одним из фаворитов всего турнира. Здесь забираем «победу “Атлетико” за 2,32» в БК «Марафон».
В Испании меньше «Атлетико» пропустил только «Реал», при этом сами мадридцы редко стремятся добить соперника, часто ограничиваясь одним или двумя голами. У «Лейпцига» же, как известно, проблема с форвардами. Скомбинируем эти факторы и получим еще один хороший вариант на эту игру — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,62" в БК Betcity. Этим летом мадридцы, кстати, еще ни разу не проигрывали.
Андрей Санталов