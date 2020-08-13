Без Вернера у «быков» нет шансов: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико»

Коронавирусные новости из «Атлетико» слегка запутали ситуацию, но испанская команда остаётся фаворитом в этой паре. Из-за ковида матч пропустят форвард Корреа и защитник Врсалько, остальные же игроки прилетели в Португалию. «Матрасники» попали в четвертьфинал ЛЧ уже в 5-й раз за последние 7 лет, в этом сезоне для этого потребовалось выбить из турнира сам «Ливерпуль». Талант, опыт, характер — команда Симеоне во всем превосходит соперника.

«РБ Лейпциг» — новичок в плей-офф Лиги чемпионов и подходит к этой встрече не в лучшем составе. «Быки» уже лишились главного бомбардира Вернера (перешел в «Челси»), под вопросом выход Забитцера и Поульсена. Новый формат ЛЧ оставляет шансы немецкой команды, но их, конечно, немного. «Лейпциг» закончил играть в этом сезоне на месяц раньше испанцев, в какой форме сейчас футболисты, — большой вопрос.



Система Симеоне в «Атлетико» хорошо отлажена, а в этом году на стороне мадридцев еще и сетка: на пути к финалу стоят «Лейпциг» и вполне проходимый «ПСЖ». Раньше «матрасники» часто страдали то Криштиану и «Реала», но они уже вылетели из ЛЧ, так что «Атлетико» можно считать одним из фаворитов всего турнира. Здесь забираем «победу “Атлетико” за 2,32» в БК «Марафон».