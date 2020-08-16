«МЮ» прервет сухую серию испанцев: прогноз на матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

В ¼ финала «Севилья» дожала «Вулверхэмптон» в конце матча (сработала связка Банега — Окампос), но по статистике преимущество испанцев выглядело устрашающе: владение мячом 76 на 24, 14:0 по угловым и 18:6 по ударам. Испанская команда продолжила свою впечатляющую серию: 19 матчей подряд без поражений. Не сказалась даже потеря основного вратаря Вацлика, Буну так же надежен и даже отразил пенальти в игре с «Вулвс».

«Манчестер Юнайтед» дольше промучился с «Копенгагеном», все решилось только в дополнительное время. Но если бы не вратарь датчан и штанги, манкунианцы с запасом уложились бы и в 90 минут. Команда Сульшера тоже мощно выглядит в 2020-м: 23 матча из 24 последних без поражений. Единственная осечка случилась этим летом в кубковом матче против «Челси». Очень сильно «Ман Юнайтед» помог зимний трансфер, у новичка Фернандеша 11 голов и 8 передач, включая победный пенальти с датчанами.



Победителя в этой паре предсказать сложно, посмотрим на голы. Во встрече двух атакующих команд логично ждать минимум по мячу от каждой из них. Да, «Севилья» 5 последних встреч провела на ноль, но сложно представить, что испанцы устоят против Марсьяля — Рэшфорда — Фернандеша. А ведь есть еще Погба с дальними ударами и реактивный Гринвуд. Выбираем здесь «обе забьют за 1,95» в БК «Париматч».