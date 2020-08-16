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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» прервет сухую серию испанцев: прогноз на матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Кто выйдет в финал Лиги Европы?

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Источник: AP 2020

В ¼ финала «Севилья» дожала «Вулверхэмптон» в конце матча (сработала связка Банега — Окампос), но по статистике преимущество испанцев выглядело устрашающе: владение мячом 76 на 24, 14:0 по угловым и 18:6 по ударам. Испанская команда продолжила свою впечатляющую серию: 19 матчей подряд без поражений. Не сказалась даже потеря основного вратаря Вацлика, Буну так же надежен и даже отразил пенальти в игре с «Вулвс».

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«Манчестер Юнайтед» дольше промучился с «Копенгагеном», все решилось только в дополнительное время. Но если бы не вратарь датчан и штанги, манкунианцы с запасом уложились бы и в 90 минут. Команда Сульшера тоже мощно выглядит в 2020-м: 23 матча из 24 последних без поражений. Единственная осечка случилась этим летом в кубковом матче против «Челси». Очень сильно «Ман Юнайтед» помог зимний трансфер, у новичка Фернандеша 11 голов и 8 передач, включая победный пенальти с датчанами.

Победителя в этой паре предсказать сложно, посмотрим на голы. Во встрече двух атакующих команд логично ждать минимум по мячу от каждой из них. Да, «Севилья» 5 последних встреч провела на ноль, но сложно представить, что испанцы устоят против Марсьяля — Рэшфорда — Фернандеша. А ведь есть еще Погба с дальними ударами и реактивный Гринвуд. Выбираем здесь «обе забьют за 1,95» в БК «Париматч».

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И «Ман Юнайтед», и «Севилья» уже несколько лет без трофеев, так что с мотивацией на этот матч у игроков проблем не будет. Цена ошибки велика, поэтому весьма вероятно, что обе команды начнут игру осторожно, а основные события развернутся после перерыва, как это было в из матчах с «Копенгагеном» и «Вулверхэмптоном». Вторая ставка на этот полуфинал — «второй тайм результативнее первого». В БК Betcity на это дают коэффициент 2,1.

Андрей Санталов

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