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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Лига Европы подарит еще одну сенсацию: прогноз на матч «Интер» — «Шахтер»

Украинский клуб остановит гранда из Италии.

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Источник: AP 2020

Вслед за «Байером» команде Конте снова достался атакующий соперник. «Интер» комфортно себя чувствует в матчах, когда соперник чаще владеет с мячом, с такими соперниками «нерадзурри» выиграли все 4 последние встречи, в том числе у «Аталанты», «Наполи» и «Байера». Лукаку не замечает защитников и забивает в двух играх подряд, у Мартинеса тоже постоянно бывают голевые моменты. Важно, что Конте есть кем усилить игру: во втором тайме обычно выходят Эриксен и Санчес.

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«Шахтер», конечно, впечатляет своими комбинациями — даже с поправкой на уровень соперников. «Горняки» с помощью бразильской группы атаки разгромили «Вольфсбург» с «Базелем» и теперь готовы сотворить сенсацию. Мощный сезон проводит форвард Мораес (26 голов во всех турнирах), ему активно помогают Марлос, Тайсон и Патрик. «Шахтер» закончил сезон 19 июля, по сравнению с «Интером» футболисты украинского клуба успели отдохнуть перед плей-офф Лиги Европы, так что сил у них должно быть побольше.

«Интер» в матчах с «Хетафе» и «Байером» не произвел впечатление доминирующей команды. Испанцы не реализовали пенальти при 0:1, немцы тоже могли сравнять счет при 1:2. Плей-офф Лиги чемпионов уже подарил несколько сенсаций, здесь тоже вполне такая может случиться. Можно сразу поставить на победу «Шахтера» (коэффициент — 5,8!) или проход в финал за 3,52, но проще подстраховаться и выбрать такую ставку: «Шахтер» не проиграет в основное время за 2,5" в БК «Марафон».

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Есть и более «железный» вариант. «Шахтер» — одна из самых «мягких» команд в еврокубках, горняки почти всегда проигрывают по фолам своим соперникам. «Интер» же напротив, часто нарушает (выиграл по фолам 4 последних матча из 5). Так что ставка «победа «Интера по фолам с форой -4,5 за 1,67» в БК 1Х Ставка смотрится очень неплохо. Такая фора прошла в 4 из последних 5 встреч «Шахтера» в Лиге Европы.

Андрей Санталов

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