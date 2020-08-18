Неймар и Мбаппе расправятся с «быками»: прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»
Звезды Тухеля победят
Звезды Тухеля победят
За 8 лет при владельцах из Катара «ПСЖ» выиграл 18 из 24 домашних трофея (включая 7 чемпионских титулов), а вот Лига чемпионов парижанам никак не давалась в руки. Более того, французский клуб вообще впервые дошел до полуфинала ЛЧ с 1995 года! В ¼ финала команда Тухеля была в минутах от вылета из турнира, но спаслась в самом конце матча. В этом сезоне игроки и тренеры «ПСЖ» поверили, что это их год, и не опускали руки ни после поражения в первом матче с «Боруссией», ни проигрывая «Аталанте».
«РБ Лейпциг» и вовсе появился на свет 11 лет назад и до этого сезона выиграл только два матча в Лиге чемпионов. «Быки» удивили в четвертьфинале ЛЧ, пройдя такого опытную кубковую команду, как «Атлетико». Здесь тоже все решилось в конце матча, пусть и с помощью рикошета. Нагельсманн хорошо разобрал игру мадридцев и мало что дал им сделать в атаке. К тому же немецкая команда была лучше готова физически, ведь бундеслига завершилась в конце июня.
Этот евросезон классно складывается для «Лейпцига»: 1-е место в группе, прошли «Тоттенхэм» и «Атлетико», но одолеть «ПСЖ» вряд ли получится. У французов Мбаппе готов выйти в старте, вернулся после дисквалификации Ди Мария, Неймар в топовой форме. Оба тренера хорошо знают друг друга, подготовка без сомнений будет качественная с обеих сторон, а дальше решит талант игроков — здесь полное преимущество на стороне «Пари Сен-Жермен». Да, у парижан не будет вратаря Наваса, но ведь и «быки» лишились главного бомбардира Вернера. Так что выбираем здесь победу фаворита — «ПСЖ» за 1,78 в БК «Фонбет».
На техничных игроках «ПСЖ» обычно много фолят, и на этом можно сыграть. Парижане часто проигрывают матчи по нарушениям, а вот «Лейпциг» грубить не стесняется. В матче с «Атлетико» немецкая команда 21 раз нарушила правила, а у «ПСЖ» разница фолов с «Аталантой» вообще космическая — 29:13 в пользу итальянского клуба. Возьмем здесь фору, которая проходила в 4 последних играх чемпиона Франции: «РБ Лейпциг» победит по фолам с форой -4 за 1,75" в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов