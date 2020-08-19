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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Тедеско и Кокорина: прогноз на матч «Уфа» — «Спартак»

В гостях у Евсеева.

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Источник: РИА "Новости"

«Уфа» — «Спартак»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Уфа» удивила в прошлом туре, забив три мяча во встрече с «Арсеналом» (всего второй раз за полтора года). Команда из Башкортостана потеряла нескольких лидеров в межсезонье, и теперь ей непросто играть по системе Евсеева с прежней эффективностью. Плюс в Туле травмы получили форварды Кротов и Бизяк. Но хозяевам явно прибавят мотивации разговоры о том, что «Уфа» теперь — фарм-клуб «Спартака», и красно-белые заберут в матчах с ними 6 очков.

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Свои проблемы есть и у «Спартака». Заболел ангиной и остался в Москве Тедеско, по-прежнему травмирован Кокорин. При этом красно-белые наконец выиграли в прошлом туре, показав при этом очень убедительную игру. Бакаев остался в запасе, и трио Ларссон — Соболев — Понсе создавало момент за моментом у ворот «Ахмата». Убедительно на правом фланге смотрится и Зобнин, заменивший на этой позиции Рассказова.

Букмекеры не ждут много голов в этом матче, и их можно понять. «Спартак» не забивает в Уфе с апреля 2017 года, хозяева же поля будут в первую очередь думать об обороне. В конце концов, не зря Евсеев сказал, что «футбол не в забитии голов заключается». Уфимцы окопаются, как они это умеют, у своих ворот — в таких условиях яркому нападению красно-белых будет сложно себя проявить. Выбираем здесь тотал меньше 2 за 1,97" в БК «Марафон».

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«Спартак» будет чаще атаковать сегодня, поэтому у него должен быть и перевес по угловым. «Уфа» проиграла по корнерам 5 последних матчей (в том числе три домашних). Красно-белые — не самая подающая команда в РПЛ, но тут у нее должен быть перевес. Этим летом команды скатали в Москве по нулям, зато по корнерам хозяева разгромили уфимцев — 8:1. Здесь же котировки букмекеров даже позволяют подстраховаться: «победа “Спартака” по угловым с форой 0 за 1,65» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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