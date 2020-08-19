Без Тедеско и Кокорина: прогноз на матч «Уфа» — «Спартак»
В гостях у Евсеева.
В гостях у Евсеева.
«Уфа» удивила в прошлом туре, забив три мяча во встрече с «Арсеналом» (всего второй раз за полтора года). Команда из Башкортостана потеряла нескольких лидеров в межсезонье, и теперь ей непросто играть по системе Евсеева с прежней эффективностью. Плюс в Туле травмы получили форварды Кротов и Бизяк. Но хозяевам явно прибавят мотивации разговоры о том, что «Уфа» теперь —
Свои проблемы есть и у «Спартака». Заболел ангиной и остался в Москве Тедеско,
Букмекеры не ждут много голов в этом матче, и их можно понять. «Спартак» не забивает в Уфе с апреля 2017 года, хозяева же поля будут в первую очередь думать об обороне. В конце концов, не зря Евсеев сказал, что «футбол не в забитии голов заключается». Уфимцы окопаются, как они это умеют, у своих ворот — в таких условиях яркому нападению
«Спартак» будет чаще атаковать сегодня, поэтому у него должен быть и перевес по угловым. «Уфа» проиграла по корнерам 5 последних матчей (в том числе три домашних).
Андрей Санталов