Лучшей команде НБА пора перестать смешить лигу: прогноз на матч «Милуоки» — «Орландо»
Яннис, просыпайся, там все уронили.
Яннис, просыпайся, там все уронили.
«Милуоки» продолжает удивлять после рестарта НБА. Победитель регулярки уже успел проиграть третьему составу «Бруклина» до начала
В «Орландо» выдающийся матч провел Вучевич. Черногорец отгрузил соперникам 35 очков и собрал 14 подборов — такое в истории «Мэджик» редко удавалось сделать даже Шакилу и Ховарду. Игроки «Орландо» вынудили «Бакс» часто терять мяч (16 потерь) и набрали после этого 25 очков. Также флоридцам хорошо удавались трехочковые броски (16) и процент попадания с игры был выше, чем у «Бакс» — 49,4 против 43,3.
Как и год назад, «Орландо» обыграл в первом матче серии лидера Востока. Тогда эта игра помогла собраться «Торонто» — в итоге они даже стали чемпионами. Ждет ли такая же судьба «Милуоки», сказать пока нельзя, но совершенно точно им пора браться за ум и побеждать во втором матче. На чистую победу коэффициент, конечно, небольшой, поэтому сыграем так: «Милуоки» выиграет с форой -11 за 1,7" в БК 1Х Ставка. Яннису и Ко нужен убедительный реванш за конфуз в первой игре.
От лидера «Бакс» ждут доминации во втором матче, и на этом можно сыграть. Яннис с каждым годом прибавляет в игре на подборе, в этой регулярке его показатель — 13,6 за матч, при этом против «Орландо» он собирал 15,7 подборов. В первом матче у Адетокунбо было 17 подборов (из них 13 на своем щите). Во второй игре процент точных бросков у «Мэджик» должен снизиться, соответственно, у Янниса будет больше шансов забрать мяч. Выбираем здесь «тотал подборов Адетокунбо больше 15,5» — в БК Winline на это дают 1,95.
Андрей Санталов