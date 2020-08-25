Луценко и Лесовой порадуют Тулу: прогноз на игру «Арсенал» — «Химки»
У новичка РПЛ очень мало шансов.
У новичка РПЛ очень мало шансов.
Тульский «Арсенал» три сезона подряд финишировал в первой восьмерке РПЛ, но в этом году переживает кризис. Летом клуб сменил тренера, но и новый чемпионат начал плохо. После ничьей и двух поражений в трех турах заговорили об отставке Подпалого. И тут туляки выиграли первый матч в сезоне — у московского «Динамо» (2:0). Главный бомбардир Луценко в этот раз был очень хорош в подыгрыше, а мячи забивал Лесовой.
«Химки», как и другой новичок РПЛ «Ротор», — худшая команда чемпионата России после 4 туров. Тут особо удивляться нечему, у команды изначально были проблемы с составом, к тому же перед сезоном со скандалом сменили тренера. Теперь же и судьба Гунько в подмосковном клубе под вопросом. С «Ахматом» три дня назад «Химки» вели 1:0, но не забили пенальти и вскоре сами пропустили два мяча. Еще и два игрока основы Идову и Боженов получили по красной карточке, соответственно, сегодня их не будет.
«Арсеналу» через тур играть со «Спартаком», так что сегодняшний матч для Тулы очень важен: с кем еще брать три очка, как не с аутсайдером РПЛ? У хозяев нет такой проблемы с реализацией моментов, как у «Химок», поэтому они справедливо считаются фаворитом в этой встрече. В БК «Марафон» на победу «Арсенала» дают коэффициент 2,2 — таким предложением стоит воспользоваться.
Еще один заманчивый вариант — ставка на гол игрока «Арсенала». Есть Луценко, забивший 15 мячей в прошлом сезоне (причем все с игры!). В этом чемпионате у Евгения пока один гол, в игре с «Химками» он может поправить статистику. В БК Betcity это оценивается коэффициентом 2,55. На гол Лесового коэффициент уже 4! Тут вполне можно рискнуть небольшой суммой, ведь Даниил еще и исполняет пенальти.
Андрей Санталов