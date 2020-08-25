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17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров в роли спасителя: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Битва топ-команд на Востоке.

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Источник: Reuters

«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз на матч плей-офф НХЛ, коэффициенты букмекеров

В этом необычном сезоне «Тампа» наконец сделала то, что у неё не получилось в прошлом году: прошла в первом раунде плей-офф «Коламбус». Команда из Флориды при этом до сих пор не в оптимальном составе — нет центрфорварда Стэмкоса. Поэтому рестарт НХЛ даётся «Лайтнинг» с трудом. Начало первого матча с «Бостоном» было провалено, теперь нужно отыгрываться с 0−1. Кучеров старался, нанес 8 бросков в створ, но не забил. Это общая проблема для команды: моментов создаётся много, но с реализацией есть проблемы.

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«Бостон» в этом плей-офф — образец ветеранской команды. В круговом турнире «мишки» не напрягались и уступили во всех матчах. Зато в серии с «Каролиной» быстро показали, кто здесь решает на опыте. Ещё и Пастрняк вернулся и помог добить «ураганов». У «Брюинс» уехал из «пузыря» основной вратарь Раск, но 35-летний Галак — вполне себе замена. Хотя играть два дня подряд по ходу этой серии ему будет непросто.

Это противостояние явно затянется надолго. Два года назад «молнии» тоже уступили в первом матче, а затем выиграли 4 следующих. В этот раз борьба ожидается более упорная. Как лидер «Лайтнинг» Кучеров должен повести за собой команду. Выбираем здесь победу «Тампа-Бэй» с форой 0 за 1,94 в БК «Париматч».

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Если и есть у «Тампы» где-то перевес в статистике, то это силовые приёмы. В первом матче серии команда Кучерова включилась в игру не сразу, но в итоге все равно перехитовала соперника. Сегодня флоридцы должны задавить «Бостон» физически с первых минут, поэтому есть смысл поставить на «тотал силовых приемов “Тампа-Бэй” больше 33,5 за 1,75» в БК 1Х Ставка. Он, кстати, проходил в 5 последних матчах «Лайтнинг».

Андрей Санталов

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