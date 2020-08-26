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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Тедеско заберет три очка в Волгограде: прогноз на матч «Ротор» — «Спартак»

Знаменитое противостояние из 90-х снова с нами.

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Источник: РИА "Новости"

«Ротор» — «Спартак»: прогноз на матч российской премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Спартак» выдал отличный старт сезона и закономерно стал одним из главных преследователей «Зенита». Тут еще можно вспомнить потерю двух очков в первом туре из-за ошибки судьи. Тедеско начал прививать команде игру первым номером, очень эффективно выглядит прессинг благодаря Умярову и Кралу. Ну и нападение не подводит даже без травмированного Кокорина — Ларссон, Понсе и Соболев в 4 матчах забили 7 голов на троих.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 5, 26.08.2020, 18:30

Ротор-Спартак-

У «Ротора», впервые появившегося в премьер-лиге за 16 лет, не все так радужно. Пока это худшая команда чемпионата (одно очко в 4 турах), с большими проблема как в атаке, так и в обороне (забили 2 гола, пропустили 7). Волжане подписали больше 10 новичков, теперь им нужно время, чтобы сыграться. Интересно, что в «Роторе» оказалось сразу 5 грузин, включая экс-спартаковца Ананидзе.

«Спартак» был убедителен по игре в первых 4 турах и недобрал в них 4 очка, в Волгограде красно-белые должны взять свое и не дать «Зениту» оторваться. Возможно, Соболеву добавить мотивации ситуацию с невызовом сборной, но и без этого разница в классе футболистов здесь велика. При этом график сейчас плотный и вряд ли здесь стоит ждать много голов. Возьмем так: «победа “Спартака” и тотал меньше 4,5 за 1,64» в БК Winline.

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Также красно-белые обычно чаще соперников попадают в створ, соответственно, вратарям приходится чаще спасать свои ворота. Воспользуемся этим трендом: «Ротор» победит по сэйвам с форой -1 за 1,85" в БК 1Х Ставка. В 3 из 4 матчах волгоградцев в РПЛ эта ставка прошла, у «Спартака» в этом сезоне она тоже сработала в 3 из 4 игр.

Андрей Санталов

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