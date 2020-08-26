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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба продлит победную серию «Зенита»: прогноз на матч с «Динамо»

Чемпион России проэкзаменует участника Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» — «Зенит»: прогноз на матч российской премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Динамо» обозначило цели на сезон: попасть в еврокубки, дойти до финала Кубка России и поиграть в групповом этапе Лиги Европы. В первых трех бело-голубые выглядели неплохо, а к матчу с тульским «Арсеналом» не успели восстановиться и влетели 0:2. Тем не менее, команда Новикова пока в пятерке, впереди «Краснодара» и ЦСКА. Главная проблема знакома еще по прошлому сезону — низкая реализация моментов. 4 гола в 4 турах — это, конечно, мало.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 5, 26.08.2020, 20:45

Динамо-Зенит-

«Зенит» остается гегемоном РПЛ, побеждая в каждом матче. В последнем туре питерцы разобрали на запчасти автобус, выставленный «Тамбовом» (4:1). Хороший матч провели Круговой, Караваев, активничавшие на флангах, Дуглас Сантос заменил в центре Оздоева, голом и передачей отметился Ерохин. При таком плотном графике у Семака получается проводить ротацию состава и набирать сто процентов очков.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Динамо», и пока не видно, что бело-голубые могут противопоставить питерцам. Учитывая коэффициенты, тут можно не придумывать что-то особенное, а просто поставить на победу «Зенита». В БК «Марафон» на это дают коэффициент 1,75.

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В этом чемпионате в гостевых матчах «Зенита» не так много угловых, как в домашних. Динамовцы тоже подустали и стали реже зарабатывать корнеры. Второй вариант на эту игру — «тотал угловых меньше 9,5 за 1,9» в БК Betcity. Такая ставка прошла в матчах «Зенита» с «Ротором» и «Ростовом», а также в двух последних встречах «Динамо».

Андрей Санталов

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