Дзюба продлит победную серию «Зенита»: прогноз на матч с «Динамо»
Чемпион России проэкзаменует участника Лиги Европы.
Чемпион России проэкзаменует участника Лиги Европы.
«Динамо» обозначило цели на сезон: попасть в еврокубки, дойти до финала Кубка России и поиграть в групповом этапе Лиги Европы. В первых трех
«Зенит» остается гегемоном РПЛ, побеждая в каждом матче. В последнем туре питерцы разобрали на запчасти автобус, выставленный «Тамбовом» (4:1). Хороший матч провели Круговой, Караваев, активничавшие на флангах, Дуглас Сантос заменил в центре Оздоева, голом и передачей отметился Ерохин. При таком плотном графике у Семака получается проводить ротацию состава и набирать сто процентов очков.
В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Динамо», и пока не видно, что
В этом чемпионате в гостевых матчах «Зенита» не так много угловых, как в домашних. Динамовцы тоже подустали и стали реже зарабатывать корнеры. Второй вариант на эту игру — «тотал угловых меньше 9,5 за 1,9» в БК Betcity. Такая ставка прошла в матчах «Зенита» с «Ротором» и «Ростовом», а также в двух последних встречах «Динамо».
Андрей Санталов