Букмекеры принимают ставки на следующий клуб Месси. Фаворит — «Манчестер Сити»
На этом можно заработать.
На этом можно заработать.
История с возможным уходом Лионеля Месси из «Барселоны» получила продолжение в букмекерских конторах — там теперь принимают ставки на следующий клуб 33-летнего аргентинца в это трансферное окно.
БК 1Х Ставка называет фаворитом в борьбе за Месси «Манчестер Сити», шансы Гвардиолы заполучить Лео оцениваются коэффициентом 1,55. Есть и другие варианты:
«Париматч» тоже считает «Ман Сити» фаворитом:
Согласны с этим и в БК «Марафон»:
В Betcity больше верят в нынешний клуб Лионеля:
А у БК Tennisi есть и более оригинальные варианты:
Андрей Санталов