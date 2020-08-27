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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Букмекеры принимают ставки на следующий клуб Месси. Фаворит — «Манчестер Сити»

На этом можно заработать.

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Источник: AP 2020

История с возможным уходом Лионеля Месси из «Барселоны» получила продолжение в букмекерских конторах — там теперь принимают ставки на следующий клуб 33-летнего аргентинца в это трансферное окно.

БК 1Х Ставка называет фаворитом в борьбе за Месси «Манчестер Сити», шансы Гвардиолы заполучить Лео оцениваются коэффициентом 1,55. Есть и другие варианты:

  • останется в «Барселоне» или подпишет контракт с любой другой командой кроме перечисленных — 2,34
  • «Интер» — 7,9
  • «ПСЖ» — 9,9
  • «Ньюэлз Олд Бойз» — 90

«Париматч» тоже считает «Ман Сити» фаворитом:

  • «Манчестер Сити» — 2,1
  • «Барселона» — 2,3
  • «Интер» — 8
  • «Ювентус» — 25

Согласны с этим и в БК «Марафон»:

  • «Манчестер Сити» — 1,62
  • «Интер» — 3,5
  • «ПСЖ» — 5,75
  • «Реал» — 67

В Betcity больше верят в нынешний клуб Лионеля:

  • «Барселона» — 1,6
  • «Манчестер Сити» — 2,4
  • «Интер» — 5
  • «ПСЖ» — 5

А у БК Tennisi есть и более оригинальные варианты:

  • выиграет ЛЧ до конца карьеры, играя не в «Барселоне» — 7
  • забьет Барселоне в сезоне-2020/2021 — 11
  • сыграет в одном чемпионате с Роналду в сезоне-2020/2021 — 5,5
  • сыграет с Барселоной в сезоне-2020/2021 — 8

Андрей Санталов

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