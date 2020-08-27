Букмекеры принимают ставки на следующий клуб Месси. Фаворит — «Манчестер Сити»

Источник: AP 2020

История с возможным уходом Лионеля Месси из «Барселоны» получила продолжение в букмекерских конторах — там теперь принимают ставки на следующий клуб 33-летнего аргентинца в это трансферное окно.

БК 1Х Ставка называет фаворитом в борьбе за Месси «Манчестер Сити», шансы Гвардиолы заполучить Лео оцениваются коэффициентом 1,55. Есть и другие варианты:

останется в «Барселоне» или подпишет контракт с любой другой командой кроме перечисленных — 2,34

«Интер» — 7,9

«ПСЖ» — 9,9

«Ньюэлз Олд Бойз» — 90

«Париматч» тоже считает «Ман Сити» фаворитом:

«Манчестер Сити» — 2,1

«Барселона» — 2,3

«Интер» — 8

«Ювентус» — 25

Согласны с этим и в БК «Марафон»:

«Манчестер Сити» — 1,62

«Интер» — 3,5

«ПСЖ» — 5,75

«Реал» — 67

В Betcity больше верят в нынешний клуб Лионеля:

«Барселона» — 1,6

«Манчестер Сити» — 2,4

«Интер» — 5

«ПСЖ» — 5

А у БК Tennisi есть и более оригинальные варианты:

выиграет ЛЧ до конца карьеры, играя не в «Барселоне» — 7

забьет Барселоне в сезоне-2020/2021 — 11

сыграет в одном чемпионате с Роналду в сезоне-2020/2021 — 5,5

сыграет с Барселоной в сезоне-2020/2021 — 8