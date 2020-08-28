«Локомотив» против «Зенита»: прогноз на главный матч тура

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России, коэффициенты букмекеров

Команда Николича в кризисе: «Локомотив» проиграл два матча подряд и опустился на 7-е место в таблице. К травмированным Миранчуку и Баринову добавился Чорлука, правда, степень повреждения хорвата пока неизвестна. До матча с «Ахматом» железнодорожников на родном стадионе отличала надежная игра у своих ворот — 7 игр без поражений, всего три пропущенных мяча. Здесь же столько влетело в одном матче, слабо выглядел Гильерме. Единственное, стоит отметить выход Лисаковича во втором тайме, новичок «Локо» заработал пенальти и отдал классную голевую на Крыховяка.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 6, 30.08.2020, 16:00 Локомотив - Зенит -

«Зенит» тоже потерял Дриусси из-за травмы и Барриоса из-за удаления, но главное — питерцы впервые проиграли в РПЛ за 11 месяцев. Серия без поражений длилась 23 матча, но в игре с «Динамо» у команды Семака никак не получалось подобраться к воротам бело-голубых, в итоге 0:1. Редкий матч, где Дюба и Азмун никак не смогли проявить себя. «Зенит» — по-прежнему первый в таблице, но отрыва от конкурентов уже нет.

«Локомотив» превратился в неудобного соперника для «Зенита» в последние годы (1 победа в 6 матчах РПЛ), но питерцы недавно уже обыграли железнодорожников в Суперкубке, а без лидеров команде Николича будет еще сложнее что-то противопоставить чемпиону России. БК Winline на победу «Зенита» дает 1,83, это заманчивый коэффициент на вполне вероятный исход.

Можно и подстраховаться. В два поражения «Зенита» подряд совсем не верится, голевую феерию тут тоже ждать не приходится. У Эдера и Смолова один гол на двоих, питерцам без Дриусси тоже будет тяжело в атаке. Поэтому есть смысл взять так: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,71" в БК Betcity.