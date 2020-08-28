«Локомотив» против «Зенита»: прогноз на главный матч тура
Новая дуэль
Новая дуэль
Команда Николича в кризисе: «Локомотив» проиграл два матча подряд и опустился на 7-е место в таблице. К травмированным Миранчуку и Баринову добавился Чорлука, правда, степень повреждения хорвата пока неизвестна. До матча с «Ахматом» железнодорожников на родном стадионе отличала надежная игра у своих ворот — 7 игр без поражений, всего три пропущенных мяча. Здесь же столько влетело в одном матче, слабо выглядел Гильерме. Единственное, стоит отметить выход Лисаковича во втором тайме, новичок «Локо» заработал пенальти и отдал классную голевую на Крыховяка.
«Зенит» тоже потерял Дриусси
«Локомотив» превратился в неудобного соперника для «Зенита» в последние годы (1 победа в 6 матчах РПЛ), но питерцы недавно уже обыграли железнодорожников в Суперкубке, а без лидеров команде Николича будет еще сложнее
Можно и подстраховаться. В два поражения «Зенита» подряд совсем не верится, голевую феерию тут тоже ждать не приходится. У Эдера и Смолова один гол на двоих, питерцам без Дриусси тоже будет тяжело в атаке. Поэтому есть смысл взять так: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,71" в БК Betcity.
Андрей Санталов