Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Главный итог межсезонья в КХЛ — ЦСКА уже не тот, что раньше. Ушли многие лидеры команды, и полноценной замены им нет. Смотрите: клуб покинули вратарь Сорокин, защитники Нестеров, Марченко и Романов, ведущие форварды Капризов, Григоренко, Вей и Секач. Из новичков по именам выделяются Локтионов, Голдобин и Лайпсик. Понятно, что для тренерской системы Никитина такое обновление команды — это не катастрофа, но прежнего запаса прочности у армейцев уже нет. А тут еще и лето получилось скомканным: почти вся команда переболела ковидом, в итоге получилось сыграть только три матча на Кубке мэра.

«Ак Барс» избежал вспышки коронавируса в команде и смог более-менее нормально провести предсезонку. Более того, казанцы не потеряли никого из важных игроков, а усилились при этом мощно: пришли такие форварды, как да Коста, Доус и Бурмистров. Задача на сезон для «Ак Барса» понятна, и в этом сезоне их шансы стать чемпионом России в 6-й раз очень высоки. Недавно команда Квартальнова выиграла домашний Кубок чемпионов, разобравшись с «Салаватом Юлаевым», СКА и дважды с «Металлургом».

ЦСКА потребуется какое-то время, чтобы все новички усвоили принципы игры «по Никитину», чтобы хоккеисты набрали форму и не проседали по физике. Прямо сейчас никто не будет требовать победы от игроков в каждом матче, здесь понимают, что до плей-офф еще далеко и важно правильно пройти по дистанции. Казанцы же лучше готовы к сезону и должны этим воспользоваться в Кубке Открытия. Выбираем здесь «победу “Ак Барса” с форой 0 за 2,23» в БК Winline.

Еще один хороший вариант — «индивидуальный тотал “Ак Барса” в основное время больше 2,5 за 2,66». Несыгранность хоккеистов ЦСКА отразится на их действиях в защите, да и вратарь Юханссон еще должен доказать, что он может стать полноценным первым номером вместо ушедшего Сорокина. В прошлом сезоне «Ак Барс» больше двух голов армейцам не забивал, но сейчас казанцы стали сильнее, а вот их соперник — нет.