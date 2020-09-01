Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»
КХЛ открывает новый сезон!
КХЛ открывает новый сезон!
Главный итог межсезонья в КХЛ — ЦСКА уже не тот, что раньше. Ушли многие лидеры команды, и полноценной замены им нет. Смотрите: клуб покинули вратарь Сорокин, защитники Нестеров, Марченко и Романов, ведущие форварды Капризов, Григоренко, Вей и Секач. Из новичков по именам выделяются Локтионов, Голдобин и Лайпсик. Понятно, что для тренерской системы Никитина такое обновление команды — это не катастрофа, но прежнего запаса прочности у армейцев уже нет. А тут еще и лето получилось скомканным: почти вся команда переболела ковидом, в итоге получилось сыграть только три матча на Кубке мэра.
«Ак Барс» избежал вспышки коронавируса в команде и смог
ЦСКА потребуется
Еще один хороший вариант — «индивидуальный тотал “Ак Барса” в основное время больше 2,5 за 2,66». Несыгранность хоккеистов ЦСКА отразится на их действиях в защите, да и вратарь Юханссон еще должен доказать, что он может стать полноценным первым номером вместо ушедшего Сорокина. В прошлом сезоне «Ак Барс» больше двух голов армейцам не забивал, но сейчас казанцы стали сильнее, а вот их соперник — нет.
Андрей Санталов