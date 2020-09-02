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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сложный тест для Черчесова, Германия против Испании, Роналду проэкзаменует Хорватию

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Источник: AP 2020

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Германия — Испания

Прогноз: Испания победит за 2.92.

Редкая встреча двух топ-сборных: за последние 20 лет они играли друг против друга 6 раз (из них 4 товарняка), Испания побеждала чаще (3 победы против 2). На эту игру Германия не вызвала шесть игроков из «Баварии» и «Лейпцига» — зажигать будут молодые звезды Сане и Хаверц. Много молодежи и в заявке у испанцев, но здесь же и такие «дядьки», как Рамос, Хесус Навас и де Хеа. Более опытная команда должна побеждать.

Россия — Сербия

Прогноз: Сербия победит за 2.97.

Россия считается главным претендентом на победу в группе, но в первом матче команде Черчесова придется сложно. Из-за травм нет Головина, Миранчука-старшего, вратарь Гильерме не впечатляет, а Дзюба и остальные футболисты приехали после адского графика РПЛ в августе. У Сербии же не всегда получается быть командой на поле, но по именам здесь очень большая разница в уровне. Есть Митрович (26 голов в чемпионшипе), Тадич из «Аякса», Милинкович-Савич из «Лацио» и так далее. Перевес в «физике» будет на стороне сербов, шансов победить у них явно больше.

Дания — Бельгия

Прогноз: Бельгия победит и тотал меньше 2,5 за 4.24.

Последний раз сборная Бельгии проигрывала в полуфинале ЧМ-2018, после этого 16 побед и одна ничья. На сентябрьские матчи вызваны все звезды, включая Азара, де Брюйне и Лукаку, но их форма и мотивация сейчас вызывает вопросы. У сборной Дании поменялся тренер этим летом, в целом, это крепкий середняк, который редко проигрывает, тем более крупно.

Португалия — Хорватия

Прогноз: Португалия победит и тотал меньше 2,5 за 3.55.

Победитель Лиги наций против финалиста ЧМ. Хорваты приедут в Порту без Модрича и Ракитича — очень серьезная потеря для центра полузащиты. Хозяева же готовы начать защиту титула в боевом составе, с Роналду и Феликсом. Для многих футболистов это будет первый матч после летнего перерыва, так что голевой феерии тут ждать не приходится, а вот на победу фаворита рассчитывать можно.

Швеция — Франция

Прогноз: ничья за 3.49.

Чемпион мира считается букмекерами главным фаворитом Лиги наций, но в Швеции французов ждет испытание. Из-за ковида они уже лишились Погба и лидера «Лиона» Ауара. Мбаппе после травмы был сам не свой в финале ЛЧ, Лангле и Варан много ошибались в последних играх. Два последних домашних матча Швеция выиграла у Франции. В поражение французов в третий раз подряд не очень верится, а вот ничья — вполне вероятный исход.

Матчи 48-го тура игры Х5 стали крайне непредсказуемыми для игроков. Из 50 тысяч участников только один смог угадать все 5 исходов и забрать свой заслуженный миллион рублей! 49-й тур стал счастливым уже для многих. Из 30 тысяч участников 32 победителя получили денежный приз.

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Андрей Санталов

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