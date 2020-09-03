Дуэль двух топ-сборных: прогноз на матч Германия — Испания

Источник: AFP 2020

После провального ЧМ в России Германия оставила Йоахима Лёва во главе сборной, и результаты пока противоречивые. Лигу наций немецкая команда провалила (2 ничьи и 2 поражения, включая 0:3 от Голландии). В отборе на Евро дела пошли лучше, первое место, но и здесь случились 2:4 от все той же Голландии. Теперь на первый матч сборной за 10 месяцев не вызваны 6 игроков «Баварии» и «Лейпцига» (Нойер, Горетцка, Гнабри и т. д. ), так что состав далек от оптимального.

В заявке Испании на сентябрьские матчи тоже есть дебютанты, но ветеранов (Рамос, Бускетс, Навас) все-таки побольше. Не дали отдохнуть даже Тиаго, выигравшему с «Баварией» Лигу чемпионов. Лига наций-2018/19 у испанцев тоже не задалась (лишь второе место в группе), а в отборе на Евро все пошло, как должно было: 8 побед, 2 ничьи и 31 гол в 10 играх. Интересно, что в квалификации сборной Испании руководил Морено, теперь же его заменил Энрике, вернувшийся после смерти дочери.



Несмотря на отсутствие многих игроков основы, сборная Германии считается фаворитом в этом матче. Матч при этом пройдет без болельщиков, и привычной поддержки немецкие футболисты не получат. На стороне испанцев опыт и серия из 11 матчей без поражений. Коэффициент на то, что Красная фурия не проиграет и здесь, слишком мал, поэтому лучше выбрать «победу Испании с форой 0 за 2,13» в БК Winline.

Последний раз обе сборные встречались в марте 2018-го и сыграли 1:1. Вряд ли стоит ждать много голов и сейчас: многие игроки после летнего перерыва, составы (особенно у Германии неоптимальные). Германия рассчитывает на атакующую тройку Вернер, Хавертц и Сане, Испания — на связку Асенсио — Родриго и защитника-бомбардира Рамоса, но всем им еще надо вкатиться в сезон. На тотал меньше 2,5 голов в БК Winline можно поставить с коэффициентом 1,98.