Дуэль двух топ-сборных: прогноз на матч Германия — Испания
Первая игра за 10 месяцев.
Первая игра за 10 месяцев.
После провального ЧМ в России Германия оставила Йоахима Лёва во главе сборной, и результаты пока противоречивые. Лигу наций немецкая команда провалила (2 ничьи и 2 поражения, включая 0:3 от Голландии). В отборе на Евро дела пошли лучше, первое место, но и здесь случились 2:4 от все той же Голландии. Теперь на первый матч сборной за 10 месяцев не вызваны 6 игроков «Баварии» и «Лейпцига» (Нойер, Горетцка, Гнабри
В заявке Испании на сентябрьские матчи тоже есть дебютанты, но ветеранов (Рамос, Бускетс, Навас)
Несмотря на отсутствие многих игроков основы, сборная Германии считается фаворитом в этом матче. Матч при этом пройдет без болельщиков, и привычной поддержки немецкие футболисты не получат. На стороне испанцев опыт и серия из 11 матчей без поражений. Коэффициент на то, что Красная фурия не проиграет и здесь, слишком мал, поэтому лучше выбрать «победу Испании с форой 0 за 2,13» в БК Winline.
Последний раз обе сборные встречались в марте 2018-го и сыграли 1:1. Вряд ли стоит ждать много голов и сейчас: многие игроки после летнего перерыва, составы (особенно у Германии неоптимальные). Германия рассчитывает на атакующую тройку Вернер, Хавертц и Сане, Испания — на связку Асенсио — Родриго и
Андрей Санталов