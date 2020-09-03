Голов будет немного: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»

Источник: РИА "Новости"

При канадском тренере Хартли «Авангард» сначала дошел до финала Кубка Гагарина, а этой весной вылетел в первом раунде плей-офф. Омский клуб был недоволен легионерами, поэтому ушли форварды Андригетто, Бек и Клинкхаммер (а также Широков). Есть потери и в защите, главная из них — Войнов (41 очко в 59 матчах). Среди новичков — иностранцы Секач, Найт, Буше и защитник Каски плюс россияне Хохлачев, Толчинский и Каблуков. Главное изменение было видно уже в августе: «Авангард» стал более скоростной командой. Вообще Хартли не из тех тренеров, кто любит побеждать на предсезонке, но омичи недавно стали первыми на турнира Пучкова, а всего за лето выиграли 6 матчей из 7.

«Сибирь» наконец вышла на новый уровень, новосибирцы впервые за 4 года пробились в плей-офф и даже выбили в первом раунде более богатый «Автомобилист». У генменеджера Фастовского и тренера Заварухина получилось создать крепкий коллектив без ярких звезд, тот самый порядок, который бьет класс. В межсезонье сибиряки сохранили почти всех лидеров (ушел защитник Логинов), продлили лучшего бомбардира клуба Руохамаа и усилились канадцем О'Деллом. Две победы на Мемориале Ромазана в первой половине августа позволили «Сибири» выиграть предсезонный турнир.



Обе команды пережили вспышку коронавируса, но если у омичей она была в июле, то «Сибирь» ковид настиг в середине августа, и подготовка к старту сезона из-за этого, конечно, получилась смазанной. Этот фактор, домашняя игра и разница в классе склоняют к тому, чтобы взять здесь победу «Авангарда» с форой -1,5. При ставке в 1000 рублей в БК Winline выигрыш составит 2000 рублей (коэффициент 2,0).

Еще один вариант на этот матч — ставка на небольшое количество голов. Все-таки у «Авангарда» много новичков, а «Сибирь» и в том сезоне была не особо результативной в атаке и больше думала о защите своих ворот. Поэтому вариант тотал меньше 4,5 смотрится весьма симпатично. В БК Winline на него дают коэффициент 1,9.