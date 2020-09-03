Шевченко начнет с победы: прогноз на матч Украина — Швейцария
Преимущество на стороне украинцев.
Преимущество на стороне украинцев.
Легенда украинского футбола Шевченко возглавил сборную после провального Евро-2016. На ЧМ-2018 у него вывести команду не получилось, зато потом Украина заняла первое место в группе Лиги наций (и теперь играет в Лиге А) и финишировала первой в группе при отборе на Евро-2020. Тут уже были яркие победы над Сербией (5:0) и Португалией (2:1). Кроме защитника Миколенко все футболисты основы в строю, так что хозяева закономерно считаются здесь фаворитами.
Петкович тоже давно руководит сборной Швейцарии — с 2014 года. С ним команда выходила в
Шевченко поставил атакующий футбол в сборной, команда теперь с удовольствием играет первым номером. Украинцам хорошо удаются и быстрые атаки, и розыгрыши стандартов. Интересно, что в отборе на Евро-2020 Украина пропустила лишь 4 мяча, хотя в матчах с
Еще один вариант связан с беспроигрышной серией украинцев — она насчитывает уже 11 матчей. Особенно успешно команда Шевченко играет дома. В ситуации, когда Швейцария приехала не в лучшем составе, в поражение хозяев совсем не верится. В БК 1Х Ставка можно поставить на то, что «Украина не проиграет и тотал голов больше 1,5», на это дают коэффициент 2,0. Голы тут должны быть, а при таком раскладе ставка сыграет, даже если швейцарцам удастся свести матч вничью 1:1.
Андрей Санталов