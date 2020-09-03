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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шевченко начнет с победы: прогноз на матч Украина — Швейцария

Преимущество на стороне украинцев.

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Источник: AP 2020

Украина — Швейцария: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров.

Легенда украинского футбола Шевченко возглавил сборную после провального Евро-2016. На ЧМ-2018 у него вывести команду не получилось, зато потом Украина заняла первое место в группе Лиги наций (и теперь играет в Лиге А) и финишировала первой в группе при отборе на Евро-2020. Тут уже были яркие победы над Сербией (5:0) и Португалией (2:1). Кроме защитника Миколенко все футболисты основы в строю, так что хозяева закономерно считаются здесь фаворитами.

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Петкович тоже давно руководит сборной Швейцарии — с 2014 года. С ним команда выходила в плей-офф и на Евро, и на ЧМ. Первая Лига наций тоже удачно сложилась для швейцарцев: вышли в полуфинал, опередив Бельгию, в матче за 3-е место уступили Англии только по пенальти. Отбор на Евро-2020 тоже пройден уверенно, с 1-го места в группе. Из-за травм у Швейцарии на сентябрьские матчи не вызвано примерно 5 игроков из основы, главная потеря — травма Шакири.

Шевченко поставил атакующий футбол в сборной, команда теперь с удовольствием играет первым номером. Украинцам хорошо удаются и быстрые атаки, и розыгрыши стандартов. Интересно, что в отборе на Евро-2020 Украина пропустила лишь 4 мяча, хотя в матчах с топ-соперниками моменты у ее ворот возникали в приличном количестве. Ставим здесь на хозяев, тем более что коэффициент позволяет подстраховаться: «победа Украины с форой 0 за 1,76» в БК «Марафон».

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Еще один вариант связан с беспроигрышной серией украинцев — она насчитывает уже 11 матчей. Особенно успешно команда Шевченко играет дома. В ситуации, когда Швейцария приехала не в лучшем составе, в поражение хозяев совсем не верится. В БК 1Х Ставка можно поставить на то, что «Украина не проиграет и тотал голов больше 1,5», на это дают коэффициент 2,0. Голы тут должны быть, а при таком раскладе ставка сыграет, даже если швейцарцам удастся свести матч вничью 1:1.

Андрей Санталов

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